Samsung Galaxy Ring mund të përdoret për të kontrolluar kufjet Galaxy XR
Samsung lansoi kufjet Galaxy XR muajin e kaluar dhe, sipas një raporti të kohëve të fundit, do ta zgjerojë disponueshmërinë e tyre vitin e ardhshëm.
Është interesante se Samsung duket se po punon për t’ju lejuar të lundroni në ndërfaqen e përdoruesit të kufjeve duke përdorur Galaxy Ring, transmeton Telegrafi.
Një varg kodesh në përditësimin e fundit të aplikacionit Galaxy Ring Manager për Android, zbulon një “gjest unaze për syzet” që do të dalë së shpejti.
Sigurisht, meqenëse përdoret fjala “syze”, kjo mund të mos jetë menduar posaçërisht për kufjet Galaxy XR, por për syzet e ardhshme Galaxy XR.
Megjithatë, është interesante të shihet se diçka e tillë është në zhvillim e sipër për t’i dhënë Galaxy Ring një funksion shtesë.
Ndoshta nuk do të jetë shumë e vështirë për t’u zbatuar, pasi tashmë mund ta përdorni Galaxy Ring për të kontrolluar telefonin tuaj për të bërë foto ose për të heshtur alarmet me një prekje të dyfishtë.
Një patentë e Samsung që u shfaq më herët këtë vit përshkroi gjithashtu se si unaza mund të kontrollojë më shumë ekrane, dhe tani duket se kompania është serioze për ta bërë këtë realitet.
Për momentin është shumë herët për të thënë se kur pritet të lansohet kjo veçori, por do t’ju njoftojmë kur të mësojmë më shumë.