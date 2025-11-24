Samsung Galaxy A77 është rrugës për t’u prezantuar
Pajisja e fundit e Samsung në linjën Galaxy A7x ishte A73, i cili u lançua në vitin 2022.
Pas kësaj, kjo pjesë e serisë A ka qenë e vdekur, por tani duket se kompania po përgatitet ta ringjallë atë me Galaxy A77, transmeton Telegrafi.
Një prototip i A77 është vërejtur në bazën e të dhënave online të Geekbench, me 8GB RAM, Android 16 të integruar dhe një çipset misterioz që lidhet me Exynos 2400 dhe 2400e të Samsung, por bazuar në konfigurimin e orës së CPU-së, është më i ulët se të dy këta.
Ky SoC ka një CPU me tre bërthama Prime të akorduara deri në 2.78GHz, tre bërthama performance të akorduara deri në 2.3GHz dhe katër bërthama efikasiteti të akorduara deri në 1.82GHz.
Pra, është ende me dhjetë bërthama si Exynos 2400 dhe 2400e, por frekuencat e CPU-së së tij janë më të ulëta se ato që kemi parë në të dyja.
Kjo ndoshta i përshtatet një pajisjeje të nivelit të lartë-mesëm, por jo tamam një pajisjeje flagship (ose ngjitur me një pajisje flagship).
Mund të jenë shumë mirë çipa të familjes Exynos 2400 të nivelit të ulët që Samsung ka në dispozicion, dhe pse të mos i përdorim ato në njëfarë mënyre?
Asnjë nga specifikimet e tjera të Galaxy A77 nuk është zbuluar deri më tani, por nëse do të lançohet së bashku me A57 (i cili gjithashtu kreu testin e vet Geekbench më herët sot), atëherë ndoshta do të mbërrijë rreth marsit. /Telegrafi/