Javën e kaluar u shfaq një listë në TENAA për Samsung Galaxy A57 të ardhshëm, dhe tani kemi imazhet shoqëruese për listën.
A57 shfaqet në ngjyrën e tij vjollcë dhe paraqet një pamje të përgjithshme të ngjashme me paraardhësin e tij, por me një trup dukshëm më të hollë.
Sipas specifikimeve, Galaxy A57 do të ketë një madhësi prej 6.9 mm dhe një peshë prej 182 gramë, transmeton Telegrafi.
Kjo është dukshëm më e hollë dhe më e lehtë se profili prej 7.4 mm dhe 198 gramë i Galaxy A56.
Pajisja do të ruajë kornizën prej alumini dhe pjesën e pasme prej xhami njësoj si paraardhësi i tij.
Disa të tjera, thuhet se A57 do të ketë një ekran OLED fleksibël TCL CSOT 6.6 inç, çipsetin Exynos 1680 të Samsung dhe një bateri 5,000 mAh me karikim 45W.
Telefoni pritet të sjellë një konfigurim të trefishtë kamerash me një kamerë kryesore prej 50MP, e cila, varësisht nga rajoni, do të mburret me një sensor Sony IMX906 ose S5KGNJ të Samsung.
Kamera kryesore do të shoqërohet nga një lente ultra e gjerë 13MP (ISOCELL S5K3L6) dhe një kamerë makro 5MP (GalaxyCore GC05A3 makro).
