Samsung do të dyfishojë pajisjet mobile me Inteligjencë Artificiale në 800 milionë njësi këtë vit
Samsung Electronics planifikon të dyfishojë këtë vit numrin e pajisjeve mobile me veçori “Galaxy AI”, të mbështetura kryesisht nga modeli Gemini i Google, duke arritur në 800 milionë pajisje deri në vitin 2026.
Bashkëdrejtori ekzekutiv T.M. Roh tha se kompania synon të integrojë inteligjencën artificiale në të gjitha produktet, funksionet dhe shërbimet sa më shpejt të jetë e mundur.
Strategjia pritet t’i japë përparësi Samsung ndaj rivalëve, përfshirë Apple dhe prodhuesve kinezë, në garën globale të AI-së.
Galaxy AI përfshin mjete kërkimi, redaktimi gjenerativ, përkthimi dhe përmbledhjeje, të mundësuara nga Gemini dhe Bixby.
Ndërkohë, mungesa globale e çipave të memories po rrit fitimet e sektorit të gjysmëpërçuesve, por po ushtron presion mbi kostot e smartfonëve.
Roh paralajmëroi se rritja e çmimeve mund të jetë e pashmangshme, ndërsa tregu global i telefonëve inteligjentë pritet të tkurret vitin e ardhshëm.