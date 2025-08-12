Samiti Trump-Putin, Zelensky përjashton mundësinë e lëshimit të rajonit të Donbasit
Presidenti Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina do të refuzojë çdo propozim rus për të hequr dorë nga rajoni i Donbasit në këmbim të një armëpushimi, duke paralajmëruar se kjo mund të përdoret si trampolinë për sulme të ardhshme.
Zelensky foli përpara një takimi që pritet të mbahet mes Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin në Alaska të premten.
Gjithashtu presidenti ukrainas deklaroi se Moska po përgatiste ofensiva të reja në tre pjesë të frontit zonat Zaporizhzhia, Pokrovsk dhe Novopavlov.
Trump ka këmbëngulur se çdo marrëveshje paqeje do të përfshijë “një shkëmbim territoresh” dhe mund ta shohë Rusinë duke marrë të gjithë rajonin lindor të Donbasit dhe duke mbajtur Krimenë.