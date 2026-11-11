Samiti i liderëve në kuadër të COP31 pritet të hapet në Turqi, me fokus elektrifikimin
Udhëheqësit botërorë do të mblidhen të mërkurën në qytetin mesdhetar të Antalyas në Turqi për një samit dyditor në konferencën e OKB-së për klimën COP31, me presidencën turke që e vendos elektrifikimin në qendër të përpjekjeve të saj për t’i kthyer premtimet për klimën në veprime, raporton Anadolu.
Turqia po kërkon mbështetje për një propozim për të rritur pjesën e energjisë elektrike në përdorimin global të energjisë në 35 për qind deri në vitin 2035. Elektrifikimi përfshin zëvendësimin e karburanteve të përdorura direkt në transport, ndërtesa dhe industri me energji elektrike, siç është kalimi në automjete elektrike ose pompa nxehtësie. Negociatorët po kërkojnë gjithashtu përparim në kalimin larg karburanteve fosile.
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan dhe Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, janë planifikuar të mbajnë një fjalim në sesionin e hapjes në Qendrën e Ekspozitave të Antalyas. Krerët e shteteve dhe qeverive do të mbajnë deklarata kombëtare gjatë dy ditëve, së bashku me tryezat e rrumbullakëta dhe takimet dypalëshe.
Presidenti brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, vendi i të cilit priti bisedimet për klimën vitin e kaluar, është ndër ata që pritet të flasin, së bashku me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, Zëvendëspresidentin kinez, Han Zheng dhe Presidenten e Ishujve Marshall, Hilda Heine. Kryeministri britanik, Andy Burnham dhe Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, pritet gjithashtu të mbajnë një fjalim në samit.
COP31 u hap të hënën dhe do të zgjasë deri më 20 nëntor. Turqia mban presidencën e konferencës, ndërsa ministri australian i Ndryshimeve Klimatike dhe Energjisë, Chris Bowen, kryeson negociatat.
Programi i së mërkurës përqendrohet në zero mbeturina, i ndjekur të enjten nga përpjekjet për t’i bërë qytetet dhe ndërtesat më elastike ndaj ndikimeve klimatike. Financat dhe tregtia janë në agjendën e së premtes. Segmenti i nivelit të lartë rifillon më 17-18 nëntor për vendet, udhëheqësit e të cilave nuk dhanë deklarata kombëtare gjatë samitit dyditor.