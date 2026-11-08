Samiti i klimës COP31 nis të hënën në Antalia të Turqisë
Konferenca e 31-të e Palëve (COP31) në kuadër të Konventës Kuadër të OKB-së për Ndryshimet Klimatike do të nisë nesër në qytetin turistik Antalya, në bregdetin mesdhetar të Turqisë, duke mbledhur së bashku krerë shtetesh, zyrtarë të lartë, akademikë dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga e gjithë bota, raporton Anadolu.
Samiti, i cili u mbajt për herë të parë në Berlin në vitin 1995, organizohet çdo vit dhe ofron një platformë ku vendet palë të konventës vlerësojnë përparimin në luftën kundër ndryshimeve klimatike, zhvillojnë zgjidhje të përbashkëta dhe marrin vendime që përcaktojnë politikat globale për klimën.
Turqia do të kryesojë konferencën e këtij viti, e cila do të mbahet nga 9 deri më 20 nëntor dhe do të trajtojë vendime kyçe për zhvillimin e qëndrueshëm dhe politikat klimatike.
Në Antalya është përgatitur një hapësirë prej 1,1 milionë metrash katrorë për COP31, i cili organizohet nën temën “COP i së Ardhmes – COP i Zbatimit”, të ndërtuar mbi tre shtylla, përkatësisht dialogu, konsensusi dhe veprimi.
Konferenca synon të forcojë besimin dhe bashkëpunimin mes vendeve, të promovojë përgjegjësinë e përbashkët dhe të shndërrojë zotimet për klimën në veprime konkrete dhe të matshme.
Aktivitetet do të zhvillohen në dy zona të përcaktuara, në Zonën Blu dhe Zonën e Gjelbër.
Zona Blu përgatitet për takime të nivelit të lartë
Negociatat zyrtare në kuadër të Konventës Kornizë të OKB-së për Ndryshimet Klimatike, takimet e nivelit të lartë dhe bisedimet diplomatike do të zhvillohen në Zonën Blu, ku hyrja do të kontrollohet sipas rregullave të akreditimit të OKB-së.
Në këtë zonë do të organizohen edhe aktivitete paralele, përfshirë panele mbi përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, energjinë e pastër, mbetjet zero, qytetet e qëndrueshme, financimin e klimës, teknologjinë, shëndetësinë dhe transformimin e gjelbër.
Zona Blu përfshin salla plenare, zyra për delegacionet, pavijone, një qendër për shtypin dhe mediat, si dhe restorante.
Një strukturë me pesë petale, e quajtur “Tuneli i Kohës”, me një sipërfaqe prej 10.000 metrash katrorë, do të shërbejë si Muzeu i Mbetjeve Zero.
Zona e Gjelbër do të presë qendra tematike
Zona e Gjelbër, e projektuar për të nxitur pjesëmarrjen e publikut, do të përfshijë qendra tematike ku institucionet qeveritare, bizneset, akademikët, organizatat e shoqërisë civile dhe të rinjtë do të mund të ndajnë zgjidhje klimatike, teknologji dhe praktika të mira përmes ekspozitave, koncerteve, paneleve, punëtorive dhe aktiviteteve interaktive.
Kjo zonë përfshin Pavijonin e Turqisë, Qendrën e Shkencës, Industrializimin e Gjelbër, Qytetet Rezistente, Energjinë dhe Transportin, Kulturën dhe Qytetërimin, COPArt-in dhe Zonën e Start-up-eve.
Në kuadër të Lëvizjes për Mbetje Zero, e cila është zgjeruar në nivel global, hapësira e COP31 do të përfshijë një Qendër për Mbetjet Zero, një Qendër Praktike dhe Punëtorish për Mbetjet Zero, kuzhinën “Shtatë Rajone, Shtatë Shtëpi”, Muzeun e Mbetjeve Zero, si dhe një Qendër të Përkohshme të Grumbullimit dhe Kompostimit të Mbetjeve Zero.
Zona e Gjelbër do të përfshijë gjithashtu një “Shtëpi të Antalyas”, që pasqyron kulturën tradicionale të jorukëve, si dhe një pavijon për breshkat, të ndërtuar me materiale që respektojnë parimin e mbetjeve zero.
Sallat e konferencave emërtohen sipas monumenteve kulturore dhe historike
Sallat e takimeve dhe konferencave në të gjithë hapësirën e COP31 janë emërtuar sipas monumenteve, figurave historike dhe elementeve kulturore që pasqyrojnë trashëgiminë e Anadollit dhe qytetërimin turko-islam.
Salla më e madhe plenare në Zonën Blu, me kapacitet prej 1.794 personash, është emërtuar “Anadolu”. Ajo do të presë përfaqësuesit e shteteve dhe qeverive, si dhe negociatat zyrtare.
Një tjetër sallë plenare, me kapacitet prej 828 personash, është emërtuar “Akdeniz”, ndërsa në këtë zonë ndodhet edhe “Salla e Antalyas”.
Njëra nga dy sallat për konferenca për media mban emrin e dijetarit dhe poetit të njohur ndërkombëtarisht sufi, Mevlana Rumi, ndërsa tjetra mban emrin e poetit dhe mistikut turk, Yunus Emre.
Sallat e tjera të takimeve në Zonën Blu janë emërtuar Selimiye, Evliya Celebi, Ayder, Gobeklitepe, Topkapi, Kackar, Zeugma, Kappadokia, Bosfori, Patara, Sumela, Sezai Karakoc, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Mali Agri, Liqeni Van, Troy, Fethiye, Pamukkale, Ephesus, Gallipoli, Ahlat, Uludag, Catalhoyuk dhe Aspendos.
Hapësirat për aktivitetet paralele mbajnë emrat Uzungol, Lycia, Assos, Perge, Ahi Evran, Asik Veysel dhe Hattusa.
Zona Blu do të përfshijë gjithashtu një Kopsht Tropikal të Fluturave, i cili do t’u ofrojë vizitorëve një përvojë interaktive të përqendruar te natyra, ekosistemet dhe biodiversiteti.
Në Zonën e Gjelbër, salla më e madhe, me kapacitet prej 5.000 personash, është emërtuar “Salla Gaza”.
Sallat dhe dhomat e tjera të takimeve janë emërtuar sipas figurave të njohura historike dhe kulturore, përfshirë Ibn Sina, fituesin e Çmimit Nobel Aziz Sancar, Al-Farabi, Mehmet Akif Ersoy, Haci Bektas Veli, Cacabey, Ahmad Yasawi, Afet Inan, Fatma Aliye, Al-Biruni dhe Osman Hamdi Bey.
“Kopshti i Anadollit” në Zonën e Gjelbër do të prezantojë trashëgiminë qytetëruese të rajonit, nga hititët, frigët, lidët dhe likët deri te periudhat romake, bizantine, selxhuke dhe osmane, duke vënë në pah harmoninë me natyrën, mikpritjen dhe jetesën e qëndrueshme.
Në kuadër të konceptit “Shtatë Rajone, Shtatë Kuzhina”, COP31 do t’u prezantojë gjithashtu vizitorëve trashëgiminë kulinare të Anadollit, shijet lokale dhe kulturën e ushqimit të qëndrueshëm.
Vizitorët do të mund të njihen me kuzhinën mesdhetare, atë të Gaziantepit, Kayserit, kuzhinën “Mbetje Zero”, kuzhinën e Botës Turkike, të Konjës dhe të Detit të Zi.
630 autobusë ekologjik do t’u shërbejnë pjesëmarrësve të samitit
Në Zonën e Gjelbër është krijuar një qendër për menaxhimin e krizave, nën koordinimin e Guvernatorit të Antalyas.
Qendra do të përfshijë përfaqësues nga drejtoritë provinciale të policisë dhe shëndetësisë, Autoriteti për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave, zjarrfikësit, Administrata e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve të Antalyas, Komuna e Aksut, distributori i energjisë elektrike AKEDAS dhe distributori i gazit natyror ENERYA.
Për të siguruar qasje të shpejtë dhe efikase në shërbimet shëndetësore, në të gjithë hapësirën do të funksionojnë pesë pika mjekësore, tre në Zonën Blu dhe dy në Zonën e Gjelbër.
Gjithashtu, janë planifikuar shtatë autoambulanca aktive dhe dy rezervë, ndërsa 20 ekipe mobile të Shpëtimit Mjekësor Kombëtar, nëntë në Zonën Blu dhe 11 në Zonën e Gjelbër, do të forcojnë kapacitetet e reagimit emergjent.
Në kuadër të masave të sigurisë do të angazhohen gjithsej 27.957 pjesëtarë të policisë, xhandarmërisë dhe rojës bregdetare.
Për transportin e pjesëmarrësve në konferencë do të shërbejnë 630 autobusë me emetime të ulëta dhe miqësorë me mjedisin, të siguruar nga 25 komuna.