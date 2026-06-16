Samiti BE-Britani më 22 korrik në Bruksel, fokusi te bashkëpunimi pas Brexit

Samiti BE-Britani më 22 korrik në Bruksel, fokusi te bashkëpunimi pas Brexit

Samiti midis Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar do të zhvillohet më 22 korrik në Bruksel, kanë njoftuar Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe Kryeministri britanik Keir Starmer.

Ky do të jetë samiti i dytë zyrtar mes dy palëve që nga Brexit, pas takimit të parë të mbajtur në Londër në maj 2025.

Mbretëria e Bashkuar u largua zyrtarisht nga Bashkimi Evropian në vitin 2020, pas referendumit të vitit 2016 që shënoi një ndarje historike politike dhe ekonomike.

Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes dy palëve, duke e cilësuar atë si thelbësor për sigurinë dhe prosperitetin e përbashkët evropian.

“Bashkëpunimi i ngushtë midis BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar është thelbësor për sigurinë, qëndrueshmërinë dhe prosperitetin tonë të përbashkët evropian,” shkroi Costa në platformën X pas takimit me Starmer në margjinat e samitit të G7 në Evian.

Ai shtoi se të dy palët po punojnë ngushtë për të siguruar suksesin e samitit të ardhshëm në Bruksel, i cili pritet të trajtojë çështje të sigurisë, ekonomisë dhe bashkëpunimit pas Brexit-it.

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