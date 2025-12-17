Samiti BE-Ballkani Perëndimor/ Bruksel, mblidhen liderët evropianë dhe të rajonit
Mbahet sot në Bruksel samiti i Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor.
Lideret e vendeve te rajonit dhe zyrtarët e BE pritet të diskutojnë mbi reformat e çdo vendi kandidat në rrugën e anëtarësimit dhe ecurinë e negociatave.
Në tryezën e përbashkët, Shqipëria dhe Mali i Zi do të ulen si pararojë e negociatave për anëtarësim, krahasuar me shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor si dhe me afate të paracaktuara të anëtarësimit.