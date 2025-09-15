Samiti arabo-islam paralajmëron Izraelin, kërkon kundërshtim të përpjekjeve për realitet të ri në Lindjen e Mesme
Liderët në samitin e jashtëzakonshëm arabo-islam në Doha paralajmëruan se sulmet e Izraelit ndaj Katarit kanë pasoja të rrezikshme për rajonin, duke bërë thirrje për veprim të përbashkët për të kundërshtuar përpjekjet izraelite për të imponuar një realitet të ri në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Deklarata përfundimtare, e publikuar nga agjencia zyrtare e lajmeve e Katarit QNA, dënoi sulmet ndaj Dohas dhe shprehu solidaritet të plotë me Katarin. Liderët kanë theksuar se agresioni izraelit “minon çdo shans për arritjen e paqes në rajon”.
Deklarata theksoi nevojën për të “ndërmarrë qëndrim kundër planeve të Izraelit për të imponuar një realitet të ri në rajon”, duke paralajmëruar se përpjekjet e tilla përbëjnë “kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare”.
Liderët e samitit kanë nënvizuar se “një paqe e drejtë, gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme në Lindjen e Mesme nuk do të arrihet duke anashkaluar çështjen palestineze ose duke injoruar të drejtat e popullit palestinez, as përmes dhunës apo duke synuar ndërmjetësit, por përmes përkushtimit ndaj Iniciativës Arabe të Paqes dhe rezolutave përkatëse të legjitimitetit ndërkombëtar”.
Ata bënë thirrje që komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht Këshilli i Sigurimit i OKB-së, të marrë përgjegjësitë ligjore dhe morale për të përfunduar pushtimin izraelit dhe për të vendosur një afat të detyrueshëm për përfundimin e tij.
Samiti i sotëm urgjent i Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI) dhe Ligës Arabe në Doha u thirr nga Katari pas sulmit izraelit të javës së kaluar ndaj kryeqytetit të tij, në të cilin mbetën të vrarë pesë anëtarë të Hamasit dhe një pjesëtar sigurie i Katarit.