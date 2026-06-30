Salih Murat zgjidhet në dy funksione të reja në Kuvend, falënderon liderët e Frontit Evropian për besimin

Salih Murat zgjidhet në dy funksione të reja në Kuvend, falënderon liderët e Frontit Evropian për besimin

Deputeti i Frontit Evropian, Salih Murat, ka njoftuar se është zgjedhur në dy funksione të reja parlamentare, me propozimin e liderëve të Frontit Evropian dhe mbështetjen e deputetëve të grupit parlamentar.

Murat bëri të ditur se është zgjedhur: Nënkryetar i Grupit Parlamentar të Frontit Evropian; Kryetar i Grupit Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Turqisë.

Në shkrimin e tij, ai falënderoi për besimin e dhënë kryetarin e Frontit Evropian, Ali Ahmeti, si dhe liderët e tjerë dhe të gjithë deputetët e grupit parlamentar.

Murat u shpreh se edhe këto detyra të reja do t’i ushtrojë me vendosmëri, besnikëri dhe përkushtim, duke theksuar se ndihet i lumtur që këto përgjegjësi të reja ia kushton popullit të tij.

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