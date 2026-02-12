Salih Murat takon Ali Ahmetin, në fokus sundimi i ligjit dhe integrimi evropian
Deputeti Salih Murat ka zhvilluar sot një takim me kryetarin e BDI-së dhe liderin e Frontit Europian, Ali Ahmeti, të cilin e ka cilësuar si shumë produktiv dhe kuptimplotë.
Sipas Muratit, në takim janë trajtuar një sërë temash me rëndësi, përfshirë punët parlamentare, zhvillimet e fundit politike në vend, sundimin e ligjit, marrëdhëniet ndërkomunitetare dhe parimin e barazisë. Po ashtu, në diskutim janë ngritur çështjet që lidhen me përfaqësimin e drejtë, përdorimin e gjuhëve, politikat ekonomike dhe procesin e integrimit evropian.
Në pjesën e dytë të takimit është bashkuar edhe ish-ministri i Drejtësisë dhe deputeti Blerim Bexheti, me të cilin është zhvilluar një shkëmbim i gjerë mendimesh rreth reformës në drejtësi dhe modelit të njësisë së vetme zgjedhore.
Deputeti Murat ka shprehur mirënjohje për mikëpritjen e Ali Ahmetit, si dhe për kontributin e Blerim Bexhetit në diskutimet e zhvilluara.