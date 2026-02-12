Salih Murat takon Ali Ahmetin, në fokus sundimi i ligjit dhe integrimi evropian

Salih Murat takon Ali Ahmetin, në fokus sundimi i ligjit dhe integrimi evropian

Deputeti Salih Murat ka zhvilluar sot një takim me kryetarin e BDI-së dhe liderin e Frontit Europian, Ali Ahmeti, të cilin e ka cilësuar si shumë produktiv dhe kuptimplotë.

Sipas Muratit, në takim janë trajtuar një sërë temash me rëndësi, përfshirë punët parlamentare, zhvillimet e fundit politike në vend, sundimin e ligjit, marrëdhëniet ndërkomunitetare dhe parimin e barazisë. Po ashtu, në diskutim janë ngritur çështjet që lidhen me përfaqësimin e drejtë, përdorimin e gjuhëve, politikat ekonomike dhe procesin e integrimit evropian.

Në pjesën e dytë të takimit është bashkuar edhe ish-ministri i Drejtësisë dhe deputeti Blerim Bexheti, me të cilin është zhvilluar një shkëmbim i gjerë mendimesh rreth reformës në drejtësi dhe modelit të njësisë së vetme zgjedhore.

Deputeti Murat ka shprehur mirënjohje për mikëpritjen e Ali Ahmetit, si dhe për kontributin e Blerim Bexhetit në diskutimet e zhvilluara.

Fazliu: Në Likovë Lëvizja Arbëria është më e strukturuar se gjithë partitë veç e veç të VLEN-it

Fazliu: Ditëve në vijim do të shkarkohen, Stoilkoviq, Janevska dhe Fillkov

Bekim Fazliu nuk pajtohet me kryeministrin: Për funksionarët e VLEN-it vendos vet VLEN-i!

Bekim Fazliu: Brenda VLEN-it ka debat e mospajtime, por nuk ka krizë!

Kasami: Kuvendi i Lëvizjes Besa shkarkoi kryesinë qendrore

Lëvizja Besa mblodhi Kuvendin Qendror, Limani: Nuk jam individ, nesër mund të jem 15 deputetë

