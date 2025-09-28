Salih Murat: Lëvizja për të Drejtat dhe Demokracinë e Turqve me përfaqësim në parlament dhe në zgjedhjet lokale
Deputeti Salih Murat ka bërë sot një deklaratë publike, ku njoftoi se Lëvizja për të Drejtat dhe Demokracinë e Turqve të Maqedonisë tashmë gëzon përfaqësim në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, si pjesë e koalicionit Fronti Evropian (Aleanca Kombëtare për Integrimi).
Në deklaratën e tij, Murat theksoi se lëvizja ka evoluar në një forcë politike të fuqishme që mbron të drejtat e komunitetit turk në vend.
“Lëvizja jonë i mbështet të gjithë kandidatët në zgjedhjet lokale nën ombrellën e AKI” – u shpreh ai.
Ai gjithashtu bëri të ditur se, në bazë të marrëveshjeve me partnerët e koalicionit, Lëvizja për të Drejtat dhe Demokracinë e Turqve është përfaqësuesi i vetëm i autorizuar dhe interlokutori legjitim i komunitetit turk në qeverisjet lokale.
Kjo deklaratë vjen në prag të zgjedhjeve lokale, ku komunitetet etnike në Maqedoninë e Veriut luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e përfaqësimit vendor.
Më poshtë njoftimi i plotë i Murat:
Bashkëvendësit tanë të çmuar, Populli ynë i dashur,
Lëvizja për të Drejtat dhe Demokracinë e Turqve të Maqedonisë, që nga dita kur doli në skenën politike, duke lexuar saktë konjunkturën, ka marrë vend në Frontin Evropian me një kuptim koalicioni me parime; si rezultat i punës sonë të përkushtuar ka fituar përfaqësim në Parlament dhe ka arritur deputetin.
Megjithëse nuk arritëm të nxjerrim deputetin tonë të dytë për shkak të presioneve të forta ndaj zgjedhësve tanë, nuk hoqëm dorë kurrë nga lufta jonë.
Pikërisht një vit më parë u ngrit një zë: “Edhe ne jemi këtu!”
Një shoqëri që ishte gati të humbte shpresën…
Një brez që nuk harroi thelbin e vet, i gatshëm të mbrojë identitetin e vet turk…
Pa përjashtuar askënd, u nisëm për një shpresë të re që përqafon tërë ekzistencën turke të Maqedonisë.
Ky rrugë është një çështje që arrin tek e gjithë ekzistenca turke e Maqedonisë.
Është çështja e atyre që thonë “Unë jam këtu!” kur nuk kishte askënd.
Është një kuptim çështjeje që në një moment kur shpresa ishte mbaruar, mund të flasë turqisht në tribunën e Parlamentit, mund të mbrojë të drejtat turke pa frikë dhe pa hezitim në çdo platformë.
Si një lëvizje parlamentare, duke punuar më shumë se të gjitha grupet e tjera; arritëm në pozicionin e deputetit më të besueshëm në Parlament, në institucionet jashtë parlamentit dhe pranë bashkëvendësve tanë. Falë politikave tona të fokusuara tek bashkëvendësit, qëndrimit tonë të qëndrueshëm dhe qasjes sonë me parime, fituam dashurinë dhe respektin e popullit tonë.
Megjithatë, rrethana të ndryshme dhe fatkeqësisht disa institucione turke të robëruara, duke u shqetësuar nga kjo suksese dhe bashkim, po luajnë çdo lloj presioni dhe lojërash kulisash. I ndjekim me vëmendje këto lojëra; askush mos ketë dyshime se kur të vijë koha do t’i ndajmë me popullin tonë të çmuar.
Në këtë kontekst, kandidatët e lëvizjes sonë në zgjedhjet lokale janë në renditje të rëndësishme në listat e Frontit Evropian.
Lëvizja jonë mbështet të gjithë kandidatët për kryetar bashkie dhe listat në të gjithë Maqedoninë nën ombrellën e Frontit Evropian (Aleanca e Integrimit Kombëtar) në zgjedhjet lokale.
Besimi ynë është i plotë se nga këto zgjedhje aleanca jonë do të dalë fitimtare me një shumicë të madhe.
Si rezultat i bisedimeve dhe marrëveshjeve të bëra me partnerët tanë; me kënaqësi të madhe ju njoftojmë juve popullit tonë të çmuar se do të jemi përfaqësuesit e vetëm dhe të autorizuar të turqve në të gjitha emërimet dhe zgjedhjet që do të bëhen në nivel lokal brenda aleancës sonë, bashkëvendësit tanë do të jenë në pozicione të rëndësishme në qeverisjet lokale.
Për të drejtën e komunitetit turk, për të ardhmen e tyre, për fëmijët tanë, për identitetin tonë turk, ecim drejt në këtë rrugë.
Ekzistenca turke nuk ka mbetur kurrë pa zot, as nuk do të mbetet.
Dhe mos harroni: Tani asgjë nuk do të jetë si më parë!
Lutemi nga Allahu i Lartë që zgjedhjet t’i sjellin të mira atdheut tonë, njerëzve tanë dhe bashkëvendësve tanë.
Me respekt,
Lëvizja për të Drejtat dhe Demokracinë e Turqve të Maqedonisë