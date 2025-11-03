Saliba: Interesi i Realit është joshës, por dua tituj me Arsenalin
William Saliba është duke shkëlqyer si një nga mbrojtësit më të mirë në botë, dhe forma e tij ka tërhequr vëmendjen e klubeve më të mëdha, përfshirë Real Madridin.
Megjithatë, Saliba ka vendosur të qëndrojë te Arsenal, ku klubi rinovoi kontratën e tij këtë verë.
Në një intervistë për “Telefoot”, mbrojtësi francez pranon se interesi i “Los Blancos” është joshës, por prioriteti i tij është të fitojë tituj me Arsenalin.
“Sigurisht që është vërtet joshëse kur një klub si Reali është i interesuar për ty… …por unë doja të fitoja tituj me Arsenalin së pari përpara se të mendoja për ndonjë gjë tjetër”, tha Saliba.