Sali takoi ambasadoren e Gjermanisë, Dreksler

Sali takoi ambasadoren e Gjermanisë, Dreksler

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministër për Çështje Evropiane, Bekim Sali, zhvilloi takim me ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë, Petra Dreksler.

Gjatë takimit, bashkëbiseduesit diskutuan për marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë, me theks të veçantë në bashkëpunimin e suksesshëm në fushën e investimeve dhe zhvillimit ekonomik. Ministri Sali vlerësoi lart rolin e Gjermanisë si një nga partnerët më të rëndësishëm ekonomikë, duke theksuar kontributin e investimeve gjermane në rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

Një pjesë e rëndësishme e diskutimit iu kushtua procesit të eurointegrimeve, ku Ministri Sali shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe të fuqishme të Gjermanisë ndaj aspiratave evropiane të Maqedonisë së Veriut. Ai riafirmoi përkushtimin institucional për vazhdimin e reformave dhe përmbushjen e standardeve evropiane.

Ambasadorja Drexler konfirmoi mbështetjen e Gjermanisë për rrugëtimin evropian të vendit, si dhe gatishmërinë për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Hoxha: Rregulla më të rrepta dhe prag më të ulët të emetimeve

(VIDEO) Hoxha: Rregulla më të rrepta dhe prag më të ulët të emetimeve

(VIDEO) Jashari: Synojmë ta rrisim buxhetin për Akuaduktin e Shkupit

(VIDEO) Jashari: Synojmë ta rrisim buxhetin për Akuaduktin e Shkupit

Kosova ndalon importin e deleve dhe dhive nga Maqedonia e Veriut

Kosova ndalon importin e deleve dhe dhive nga Maqedonia e Veriut

Regjim i veçantë trafiku nesër në Shkup, do ketë protesta

Regjim i veçantë trafiku nesër në Shkup, do ketë protesta

Trendafilov: Javën e ardhshme fillojmë me bllokada

Trendafilov: Javën e ardhshme fillojmë me bllokada

ASH e Taravarit dorëzon iniciativë kundër “Safe City”

ASH e Taravarit dorëzon iniciativë kundër “Safe City”