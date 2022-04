Sali: Raporti për rastin me hendbollistin kroat është dorëzuar në zyrën time, pritet raporti i Mjekësisë Ligjore

“Raporti i Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për rastin me hendbollistin kroat, Denis Tot, është dorëzuar në zyrën time, tani presim raport nga mjekësia ligjore. Pas kompletimit të të gjitha dokumenteve do të formohet komision nëse ka nevojë dhe nëse ka dyshime për ndonjë detaj, ndërsa më pas do të jap deklaratë definitive”, potencoi sot ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali.

“Ende fotografia e plotë nuk është kompletuar. Nuk mund të jap përgjigje precize, por shohim se çdo institucion punën e ka kryer në korniza të kompetencave”, shtoi më tej ministry Sali. /SHENJA/