Sali: Projekti për qendrën klinike diskutohet tashmë 17 vite, pengesa më e madhe deri tani po tejkalohet ngadalë

Projekti për qendër të re klinike diskutohet tashmë 17 vite, ideja fillestare është nga viti 2006-2007. Që në fillim të këtij funksioni fillova me vazhdimin e së njëjtës ide. Mirëpo, në hulumtime dhe analiza pse nuk është realizuar projekti deri më tani, rezulton se janë bërë disa tendenca për të filluar ndërtimin e asaj qendre klinike, disa analiza fizibiliteti, pastaj lokacione, pastaj diskutime, pastaj janë marrë vendime, pastaj projekte konkrete dhe del se momenti politik ka qenë vendimtar që një projekt i tillë të mos realizohet në vendin tonë, tha ministri i Shëndetësisë Bekim Sali.

“Më duhet të përmend se ky projekt është i një rëndësie jetike për shtetin dhe nuk duhet parë nga prizmi i ngjyrave politike. Prandaj iu afrova komunikimit me të gjitha partitë kryesore politike që mund të marrin një vendim të unifikuar, pavarësisht nëse vendndodhja, forma, shuma dhe mënyra e financimit apo nëse do të jetë në një pozicion ekzistues, zgjerim i ndërtesës apo do të jetë në një vend të veçantë, lokacion tërësisht të ri, tha Saliu në paraqitjen e sotme në TV Sitel.

Ministri theksoi se janë ende në fazën e diskutimit dhe nuk ka vendim për lokacionin.

“Nuk ka asnjë vendim. Nuk mund të specifikoj për mua se cili vend është më i rëndësishëm për një qendër të re klinike, sepse është një projekt i rëndësishëm që duhet zgjidhur me mendimin e ekspertëve, përkatësisht kadastrës dhe inxhinierëve të ndërtimit dhe ekipeve që e punojnë tërë jetën. Deri tani kemi vullnetin politik që Qendra Klinike sado të jemi dakord të mbështetet nga pushteti dhe opozita. Mendoj se kjo është hera e parë që e kemi arritur këtë si konsensus. Mendoj se pengesa më e madhe deri tani po kapërcehet ngadalë. Nuk e di se si do të shkojnë negociatat, si do të vendoset e ardhmja, për cilin vend, për formën e financimit, kush do të ndërtojë, ende nuk e dimë”, tha Sali.

Ai theksoi se për lokacion për një Qendër të re Klinike në lojë janë opsionet Vele Pole, kazerma “Ilinden”, plotësuese e SHQP “8 Shtatori”, duke e kthyer atë në një kompleks klinikash universitare.

Sa i përket shumës së parave të shpenzuara për studimet e fizibilitetit, ministri Sali theksoi se në pjesën materiale nuk mund të specifikojë, pasi siç tha ai janë bërë dhe promovuar disa projekte që janë dhuruar për palët e interesuara, siç ishte projekt propozimi në Vele Pole i cili ishte një projekt i vetëinicuar i njërës prej kompanive që është e interesuar për ndërtim.

Ministri Sali theksoi se janë prokuruar pajisje dhe aparatura që nuk janë instaluar për arsye teknike, për shkak të vendit të pamjaftueshëm ku duhet të vendosen, instalimeve të pamjaftueshme për të plotësuar nevojat elementare dhe ndoshta për mungesë buxheti dhe fondesh një investim i tillë është anuluar. .Ai theksoi se ka aparatura që qëndrojnë në magazina pas 7-8 vitesh dhe kompanitë që i importojnë i paguajnë qiranë dhe sigurimin deri në instalimin e tyre.

“Mendoj se kjo është e papranueshme. Unë vij nga sektori privat dhe e di barrën e një kompanie që ka fonde të paparashikuara për të shpenzuar për shkak të organizimit të dobët ose joadekuat të të gjithë zinxhirit nga koha e prokurimit publik deri në instalimin dhe vënien në punë,” tha Sali.

Lidhur me borxhet dhe shpenzimet e spitaleve, ministri tha se vendet më të zhvilluara mund të përballojnë barrën financiare, ribalancimin dhe mekanizmat e tjerë financiarë për shlyerjen e borxhit, por ne si shtet nuk mund ta bëjmë këtë në një periudhë të shkurtër kohore. Ai theksoi se po punohet në rimëkëmbjen e institucioneve publike shëndetësore, me një ribalancim të buxhetit nga viti i kaluar dhe një ribalancim nga ky vit për ta zbutur atë borxh publik.