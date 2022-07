Sali: Hemofiltrimi në spitalin “Zhan Mitrev” është përdorur si trajtim “magjik” për të gjitha problemet shëndetësore

Ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali mbrëmë në emisionin “Bisedë me Redaksinë” u shpreh se hemofiltrimi në Klinikën “Zhan Mitrev” është përdorur si trajtim “magjik” për të gjitha problemet shëndetësore, transmeton SHENJA.

“Komision i ekspertëve do të jap sqarim përfundimtar se kur është përdorur kjo metodë e bazuar në dokumente”, tha më tej Sali.

Ndërkaq pas publikimit të skandalit të quajtur “Gjaku i Pistë”, ministri Sali në konferencë për shtyp tha se rasti i Klinikës Zhan Mitrev është në proces e sipër, duke u zhvilluar dhe se i njejti do të vazhdojë deri në fund.

