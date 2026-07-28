Sali: Bashkëpunimi me Turqinë vazhdon të forcojë kapacitetet institucionale dhe procesin e integrimit evropian
Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri për Çështje Evropiane, Bekim Sali, mbajti fjalim në hapjen e programit të trajnimit për Menaxhimin e Ciklit të Projekteve në kuadër të iniciativës IPABRIDGE, i cili po mbahet në Shkup nga 28 deri më 31 korrik 2026.
Në fjalën e tij, Ministri Sali shprehu mirënjohje të veçantë ndaj Qeverisë së Republikës së Türkiye-s, Drejtorisë për Çështje të Bashkimit Evropian dhe partnerëve turq për mbështetjen e vazhdueshme, bashkëpunimin e sinqertë dhe gatishmërinë për të ndarë ekspertizë dhe përvojë praktike.
“Türkiye ka qenë dhe vazhdon të jetë një partner i besueshëm në rrugën tonë evropiane. Mbështetja e saj në ngritjen e kapaciteteve administrative dhe institucionale është me rëndësi të veçantë për përgatitjen e vendit tonë për përgjegjësitë që lidhen me anëtarësimin e ardhshëm në Bashkimin Evropian”, theksoi Sali.
Programi i trajnimit përfshin tema të rëndësishme si menaxhimi i ciklit të projekteve, korniza financiare IPA III, analiza e palëve të interesit, matrica e kornizës logjike, buxhetimi, monitorimi dhe raportimi. Qëllimi është forcimi i njohurive dhe aftësive praktike të administratës për përgatitjen dhe zbatimin më cilësor të projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian.
Ministri Sali theksoi se bashkëpunimi me Türkiye-n do të vazhdojë dhe do të zgjerohet edhe në të ardhmen përmes aktiviteteve të përbashkëta, shkëmbimit të ekspertizës dhe iniciativave për forcimin e kapaciteteve institucionale.
“Presim që ky partneritet të vazhdojë të zhvillohet dhe të sjellë rezultate konkrete për institucionet tona dhe për qytetarët”, përfundoi Ministri Sali.