“Safe City” së shpejti edhe në Prilep dhe Manastir, do të ketë mbi 40 zona radari
Sistemi “Qyteti i Sigurt” së shpejti duhet të zgjerohet në zonën e Sektorit të Punëve të Brendshme të Manastirit, dhe projekti do të përfshijë edhe Prilepin.
Këtë e njoftoi Drejtori i Byrosë së Sigurisë Publike, Aleksandar Janev, gjatë një vizite në Departamentin e Punëve të Brendshme në Prilep.
Sipas tij, dokumentacioni i projektit është duke u përgatitur dhe është planifikuar të fillojë zbatimi i sistemit në këtë rajon në muajt e ardhshëm.
Projekti parashikon më shumë se 40 pika në zonën e SPB Manastir, duke përfshirë edhe lokacione në Prilep.
Qëllimi është të mundësohet monitorim më efikas i trafikut dhe reagim më i mirë i shërbimeve kompetente përmes teknologjisë moderne.
Janev theksoi se efektet e “Qytetit të Sigurt” nuk kufizohen vetëm në sigurinë në trafik. Sistemi mund të përdoret edhe për punë policore, parandalim, vërtetim faktesh dhe sigurim provash në procedura, si dhe për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike.
Sipas tij, një tregues i rëndësishëm i situatës në trafik është ulja e numrit të viktimave, por edhe përmirësimi i kulturës së trafikut tek qytetarët.
Ai u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik – shoferëve, këmbësorëve dhe çiklistëve – që të respektojnë vazhdimisht shenjat dhe rregullat e trafikut.