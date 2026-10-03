“Safe City” së shpejti edhe në Prilep dhe Manastir, do të ketë mbi 40 zona radari

“Safe City” së shpejti edhe në Prilep dhe Manastir, do të ketë mbi 40 zona radari

Sistemi “Qyteti i Sigurt” së shpejti duhet të zgjerohet në zonën e Sektorit të Punëve të Brendshme të Manastirit, dhe projekti do të përfshijë edhe Prilepin.

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Këtë e njoftoi Drejtori i Byrosë së Sigurisë Publike, Aleksandar Janev, gjatë një vizite në Departamentin e Punëve të Brendshme në Prilep.

Sipas tij, dokumentacioni i projektit është duke u përgatitur dhe është planifikuar të fillojë zbatimi i sistemit në këtë rajon në muajt e ardhshëm.

Projekti parashikon më shumë se 40 pika në zonën e SPB Manastir, duke përfshirë edhe lokacione në Prilep.

Qëllimi është të mundësohet monitorim më efikas i trafikut dhe reagim më i mirë i shërbimeve kompetente përmes teknologjisë moderne.

Janev theksoi se efektet e “Qytetit të Sigurt” nuk kufizohen vetëm në sigurinë në trafik. Sistemi mund të përdoret edhe për punë policore, parandalim, vërtetim faktesh dhe sigurim provash në procedura, si dhe për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike.

Sipas tij, një tregues i rëndësishëm i situatës në trafik është ulja e numrit të viktimave, por edhe përmirësimi i kulturës së trafikut tek qytetarët.

Ai u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik – shoferëve, këmbësorëve dhe çiklistëve – që të respektojnë vazhdimisht shenjat dhe rregullat e trafikut.

 

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