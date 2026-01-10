“Safe City” identifikoi 18 vjeçarin që goditi një grua për vdekje në Shkup, ai është arratisur së bashku me babain

“Safe City” identifikoi 18 vjeçarin që goditi një grua për vdekje në Shkup, ai është arratisur së bashku me babain

Tetëmbëdhjetë vjeçari që e goditi për vdekje gruan e moshuar një ditë më parë, së bashku me babin e tij janë arratisur jashtë vendi.
Ministria e Punëve të Brendshme bënë me dije se ka ngritur kallëzim penal kundër katër personave në lidhje me aksidentin e djeshëm të trafikut në rrugën “Naroden Front” në Shkup, ku 18 vjeçari S.S. e goditi 79 vjeçaren L.J., dhe njejta nga lëndimet e marra ndërroi jetë, ndërsa shoferi iku nga vendi i ngjarjes me automjetin “Volksëagen Passat”. Policia ka arrestuar dy personat që kanë ndihmuar në arratisjen e tyre, ndërsa për dy të arratisurit kanë lëshuar fletëarrest.
Identifikimi i autorit të veprës penale, tregon policia është bërë përmes kamerave të “Qyteti të Sigurt” dhe kontrolleve shtesë të kamerave të ndërtesave përreth, si dhe deklaratave të dëshmitarëve. Është vërtetuar se automjeti ka qenë në pronësi të babait të 18 vjeçarit.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump paralajmëron Iranin: Nëse qëlloni protestuesit, do të godasim fort

Trump paralajmëron Iranin: Nëse qëlloni protestuesit, do të godasim fort

Zënkë për një veturë të parkuar, arrestohen dy shtetas të Shqipërisë në Tetovë

Zënkë për një veturë të parkuar, arrestohen dy shtetas të Shqipërisë në Tetovë

KSHZ: Votimi i personave të sëmurë dhe atyre në burg, po vijon pa probleme

KSHZ: Votimi i personave të sëmurë dhe atyre në burg, po vijon pa probleme

Rritet në 65 numri i personave që humbën jetën në protestat në Iran

Rritet në 65 numri i personave që humbën jetën në protestat në Iran

QMK: Intervenime në gjithë territorin e vendit për shkak të reshjeve dhe përmbytjeve

QMK: Intervenime në gjithë territorin e vendit për shkak të reshjeve dhe përmbytjeve

Të gjitha akset rrugore janë të kalueshme

Të gjitha akset rrugore janë të kalueshme