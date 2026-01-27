“Safe City” do të testohet në autostradën Ohër-Kërçovë
Sektori i Punëve të Brendshme i Ohrit, sot, në kuadër të projektit “Safe City”, do të zhvillojë aktivitete për testimin, kalibrimin dhe verifikimin e pajisjeve (kamerave) të instaluara për mbikëqyrjen e trafikut në zonën e Ohrit, më saktësisht në segmentin e autostradës Ohër-Kërçovë, midis fshatrave Gorenci dhe Trebenishtë dhe midis Botunit dhe Novo Sellës, komuna Debrcë.
Aktivitetet e planifikuara do të zbatohen duke filluar nga ora 12:00, me procedurën që do të kryhet një herë në çdo vend me kamerë të instaluar dhe do të zgjasë nga 15 deri në 30 minuta.
U bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik në këtë segment rrugor që të tregojnë mirëkuptim për domosdoshmërinë e masave të planifikuara, të respektojnë kufizimet e përkohshme dhe udhëzimet e oficerëve të policisë me qëllim zbatimin e sigurt të aktiviteteve të planifikuara.