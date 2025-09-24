Sadiq Khan i Londrës: Trump është një islamofob
Kryetari i Bashkisë së Londrës, Sadiq Khan, i është kundërpërgjigjur pretendimeve të rreme të Donald Trump-it se në kryeqytetin britanik po zbatohet Ligji i Sheriatit, duke e quajtur presidentin amerikan “racist,” “seksist,” “mizogjin” dhe “islamofob”.
Trump, gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB) në Nju Jork të martën, e quajti Khan-in një “kryetar bashkie të tmerrshëm” dhe pretendoi gabimisht se “Londra po përpiqet të kalojë në Ligjin e Sheriatit”.
Khan, që është myslimani i parë në krye të një kryeqyteti perëndimor, u tha gazetarëve të mërkurën:
“Njerëzit po pyesin se çfarë është ajo që e bën këtë kryetar bashkie mysliman, që udhëheq një qytet liberal, multikulturor, progresist dhe të suksesshëm, të jetojë pa qira në mendjen e Donald Trump-it.”
Ai shtoi:
“Mendoj se Donald Trump-i e ka treguar vetë se është racist, seksist, mizogjin dhe islamofob.”
CNN ka kontaktuar Shtëpinë e Bardhë për koment.
Ndërkohë, zyra e Kryebashkiakut të Londrës reagoi më herët ndaj deklaratave të Trump-it përmes një deklarate zyrtare:
“Londra është qyteti më i madh në botë, më i sigurt se shumë qytete të mëdha amerikane, dhe jemi të lumtur që mirëpresim një numër rekord qytetarësh amerikanë që po zhvendosen këtu.”
Ligji i Sheriatit bazohet në librin e shenjtë të Islamit, Kuranin, dhe jetën e profetit Muhamed. Ai përbëhet nga parime që udhëheqin jetën morale dhe fetare të myslimanëve në çështje si lutja, financat, divorci apo ushqimi halal.
Sipas një dokumenti të qeverisë britanike të publikuar në vitin 2019, këshillat e Sheriatit kanë ekzistuar në Mbretërinë e Bashkuar që nga vitet 1980 dhe përdoren për të “zgjidhur problemet martesore të myslimanëve që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar në përputhje me ligjin familjar islam”.
Vendimet e këtyre këshillave nuk janë të detyrueshme me ligj, pasi “ato nuk kanë rol zyrtar ligjor apo kushtetues në Mbretërinë e Bashkuar,” sipas qeverisë.
Sekretari britanik i Shëndetësisë, Wes Streeting, doli në mbrojtje të Khan-it në një postim në X të martën, duke shkruar:
“Sadiq Khan nuk po përpiqet të vendosë Ligjin e Sheriatit në Londër.”
“Kjo është një kryetar bashkie që ecën përkrah Paradës së Krenarisë, që mbron ndryshimet në prejardhje dhe mendim, dhe që përqendrohet në përmirësimin e transportit, ajrit, rrugëve, sigurisë dhe mundësive tona. Jemi krenarë që është kryetari ynë i bashkisë,” tha Streeting. /Euronews/