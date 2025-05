Sacchi: Katër probleme të Milanit, Conceicao më pak fajtor

Trajneri legjendar, Arrigo Sacchi ka theksuar katër problemet e Milanit këtë sezon, por mendon se trajneri Sergio Conceicao është ‘më pak fajtor’.

Milani ka pasur një sezon të tmerrshëm, duke kulmuar me një humbje në finalen e Kupës së Italisë kundër Bolognës në fillim të kësaj jave.

Rossonerët renditen në vendin e tetë në tabelën e Serie A dhe kanë pak shanse për t’u kualifikuar në Ligën e Evropës.

Ish-trajneri i Rossonerëve, Sacchi, analizoi sezonin e dobët të ekipit kuqezi, duke e filluar rubrikën e tij duke argumentuar se klubi nuk ka pasur “asnjë ide”, tek vendimet për trajner, lojtarët që nuk formojnë një ekip dhe gabimet në ‘mercato’.

“Klubi vjen para çdo gjëje tjetër, madje edhe para trajnerit dhe lojtarëve të tjerë”, ka shkruar fillimisht Sacchi n rubrikën e tij në Gazzetta dello Sport.

“A mendoni se Milani i sotëm ka një vizion të qartë si klub? Për mua, sigurisht që nuk duket kështu. Ata po lëvizin verbërisht dhe duke vepruar kështu, janë të destinuar të përplasen në një mur”.

Sacchi theksoi gjithashtu zgjedhjen e gabuar të trajnerit verën e kaluar, kur u emërua Paulo Fonseca.

“Drejtuesit ekzekutivë që morën këtë vendim bënë një gabim serioz. Në gjysmën e sezonit, ata menduan se ishte më mirë të tërhiqeshin dhe t’ia linin stolin Conceicaos. Mendoj se ai është më pak fajtor pasi e gjeti veten duke punuar në kaos të plotë. Në fund, do ta shihni se ai do të jetë ai që do të paguajë çmimin sepse ky është një nga rregullat e vjetra dhe absurde të futbollit. Hiqeni qafe trajnerin dhe gjithçka do të rregullohet”.

Sipas Sacchit, gabimi i tretë është një grup lojtarësh që nuk formojnë një ekip të bashkuar.

“Milani ka një grup lojtarësh që janë transferuar rastësisht. As nuk po e vë në dyshim cilësinë teknike individuale, megjithëse mund ta bëja, por problemi i vërtetë është se ata nuk janë lloji i lojtarëve që mund të formojnë një ekip të bashkuar”.

Së fundmi, Sacchi theksoi çështje të tjera në përzgjedhjen e lojtarëve gjatë afatit kalimtar të verës.

“Berlusconi jo vetëm që ishte pranë meje, por ai gjithashtu më mbështeti dhe më mbrojti. Para se të nënshkruaja me Frank Rijkaard, dërgova një njeri të besuar për ta vëzhguar gjatë stërvitjes. Mora një raport me detaje rreth asaj që hëngri, në çfarë ore zgjohej dhe cilët ishin miqtë e tij. A bëhen këto gjëra në ditët e sotme? Nuk më duket mua, duke gjykuar atë që shohim në fushë. Kur bëhen gabime, ato duhet të korrigjohen. Të shohësh Milanin në një gjendje kaq të keqe është vërtet e padurueshme për dikë që e do klubin si unë”, përfundoi trajneri legjendar.

Ndeshja e radhës e Milanit në Serie A është kundër Romës në Stadio Olimpico, ndërsa ndeshja e fundit e sezonit do të jetë kundër Monzës në San Siro.

