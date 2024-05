Sa para do të fitojnë Fury dhe Usyk nga përballja e sotme në Arabinë Saudite?

Fury, me një rekord të pamposhtur prej (34 fitore, 1 barazim), 24 me nokaut, është kampioni aktual i WBC. Kundërshtari i tij, Usyk, krenohet me një rekord gjithashtu pa humbje me 21 fitore, 14 nokaut dhe mban titujt WBA, WBO dhe IBF.

Dalja e fundit e Fury në tetor 2023 e pa atë të kapërcejë një nokdaun befasues për të mposhtur ish-kampionin e UFC-së, Francis Ngannou. Ndërkohë, lufta e fundit e Usyk në gusht u shënua nga një fitore e diskutueshme ndaj Daniel Dubois, pas një goditjeje të ulët të diskutueshme. Kjo luftë, e shtyrë me tre muaj për shkak të një dëmtimi të Fury gjatë një ndeshjeje, tani është vendosur të jetë sfida më e madhe e karrierës së tyre. Çfarë do të fitojnë Fury dhe Usyk? Sa i përket aksioneve financiare, promotori amerikan Bob Arum ka treguar se Fury mund të largohet me mbi 100 milionë dollarë nga ky meç, ndërsa Usyk do të fitoj rreth 30 milionë dollarë. Megjithatë, Arum la të kuptohet se këto shifra mund të jenë vlerësime konservatore. “Nëse i thoni Tyson Furyt se do të fitonte 100 milionë dollarë, ai me të vërtetë do të zhgënjehej. Sepse ai mendon dhe mendoj se ka të drejtë që do të bëjë shumë më tepër se kaq”, ka thënë Arum. Kjo nënkupton që të ardhurat e Usyk mund të kalojnë gjithashtu shifrën e 30 milionë dollarëve, duke e bërë këtë ngjarje një betejë financiare për të dy boksierët.