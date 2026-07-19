Sa kushtojnë biletat e finales? Duhet të jesh milioner për ta ndjekë ndeshjen nga vendi premium
Për të përballuar një biletë të minutes së fundit për finalen e Kupës së Botës në stadiumin “New York/New Jersey” – ngjarja sportive më e shtrenjtë e mbajtur ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës – do të duhet të jesh milioner, pasi çmimi i një vendi premium ka tejkaluar 2 milionë dollarë në 24 orët e fundit.
Deri të premten, dukej se pothuajse të gjitha biletat ishin shitur, me vetëm disa të tjera të disponueshme në platformën e shitjeve të FIFA-s me rreth 32,000 dollarë secila.
Të shtunën, nuk kishte bileta të minutës së fundit në dispozicion në faqe. Megjithatë, platforma e rishitjes së FIFA-s ofroi bileta që varionin nga më pak se 10,000 dollarë deri në 2.3 milionë dollarë.
Kjo finale e Kupës së Botës do të luhet pa tifozët që ishin të gatshëm të paguanin më shumë se kurrë për një vend në ngjarjen që zhvillohet çdo katër vjet, me blerësit e biletave që i çuditën edhe cinikët më të mëdhenj përballë çmimeve marramendëse.