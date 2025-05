Sa ka fituar Cristiano Ronaldo në Ligën Profesionale Saudite që kur u largua nga Man Utd për te Al Nassr?

Cristiano Ronaldo ka marrë një pagë të jashtëzakonshme në Arabinë Saudite, pasi nënshkroi një nga marrëveshjet më fitimprurëse në historinë e sportit.

Në dhjetor të vitit 2022, pasi kontrata e tij me Manchester United u ndërpre me pëlqim të ndërsjellë pas një mosmarrëveshjeje me Erik ten Hag, Ronaldo bëri një transferim mahnitës te Al Nassr në Ligën Profesionale Saudite.

Për herë të parë në karrierën e tij, fituesi pesë herë i Topit të Artë u largua nga Evropa dhe thuhet se siguroi një kontratë gjigante që e sheh të fitojë 200 milionë euro në vit.

Siç pritej, paga e bëri atë futbollistin më të paguar në botë me një farë diference të dukshme, me Ronaldon të njohur gjithashtu si atleti më i paguar nga Forbes.

Si kapiten i skuadrës së Riadit, 40-vjeçari ka shënuar 97 gola në 107 ndeshje për Al Nassr dhe mbërritja e tij çoi në një numër emrash të tjerë të profilit të lartë që u transferuan në Ligën Profesionale Saudite.

Pasi nënshkroi kontratën e tij më 1 janar 2023, Ronaldo ka fituar rreth një shifër të pabesueshme prej 500 milionë euro që kur nënshkroi për Al Nassr – duke fituar 400 milionë euro gjatë dy viteve dhe 65 milionë euro të tjera në vitin 2025.

Sipas Forbes, Ronaldo fitoi 200 milionë euro në fushë në vitin 2024 dhe 60 milionë euro jashtë fushës – nga marrëveshje të ndryshme promovuese me Nike, Binance, Herbalife, Eraku, Whoop dhe të tjerë.

Ai gjithashtu lançoi një kanal në YouTube të quajtur ‘UR – Cristiano’, i cili ka 75 milionë abonentë dhe 840 milionë shikime.

