Rutte telefonatë me Trump për çështjen e Groenlandës: Mezi pres ta takoj presidentin në fundjavë

Rutte telefonatë me Trump për çështjen e Groenlandës: Mezi pres ta takoj presidentin në fundjavë

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha sot se ai foli me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, “rreth situatës së sigurisë” në Groenlandë dhe Arktik, në një kohë kur vendet europiane janë të shqetësuara nga kërcënimet për tarifa shtesë të bëra nga kreu i Shtëpisë së Bardhë.
“Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona për këtë çështje dhe mezi pres ta takoj atë në Davos në fund të javës”, shkroi Rutte në X, pa sqarime të mëtejshme mbi përmbajtjen e bisedës telefonike.

Dje, Trump kërcënoi tetë vende evropiane me tarifa prej 10% duke filluar nga 1 shkurti, të cilat do të rriten në 25% duke filluar nga 1 qershori – Britania, Franca, Gjermania, Danimarka, Norvegjia, Holanda, Suedia, Finlanda.
Vendet e BE-së të prekura nga masa kanë thënë se do të vendosin për një përgjigje të përbashkët.

MARKETING

Të ngjajshme

Dy të vdekur në Spanjë pasi dy trena dalin nga shinat

Dy të vdekur në Spanjë pasi dy trena dalin nga shinat

Starmer telefonon Trump: Vendosja e tarifave ndaj aleatëve të NATO-s është e gabuar

Starmer telefonon Trump: Vendosja e tarifave ndaj aleatëve të NATO-s është e gabuar

Kërkohet paraburgim për gjykatësin që iu gjetën 350 mijë euro në mur

Kërkohet paraburgim për gjykatësin që iu gjetën 350 mijë euro në mur

Pas dyshimeve për manipulim të votave, Prokuroria në Prizren autorizon Policinë të identifikojë fajtorët

Pas dyshimeve për manipulim të votave, Prokuroria në Prizren autorizon Policinë të identifikojë fajtorët

Testohet droni kosovar “Skifteri”, pamje nga goditja me rreze veprimi deri në një mijë kilometra

Testohet droni kosovar “Skifteri”, pamje nga goditja me rreze veprimi deri në një mijë kilometra

Maqedoni, dukshmëria në disa rrugë është zvogëluar për shkak të mjegullës

Maqedoni, dukshmëria në disa rrugë është zvogëluar për shkak të mjegullës