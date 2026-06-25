Rutte për Iranin: E rëndësishme që të mos marrë kurrë në dorë kapacitetet bërthamore
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte nuk pranoi të thoshte nëse ishte dakord me presidentin Donald Trump që Irani duhet të ketë raketa balistike.
Trump tha javën e kaluar se mbështet që Irani të ketë qasje në disa raketa balistike konvencionale, të cilat sipas tij nuk janë problemi, edhe pse më parë ka bërë thirrje për eliminimin e kërcënimit të programit të raketave balistike të Iranit.
I pyetur për këtë çështje nga gazetarët jashtë Shtëpisë së Bardhë, Rutte tha se nuk mund të komentonte për gjithçka dhe në vend të kësaj donte të përqendrohej në aftësinë bërthamore të Iranit.
“Ajo që është e rëndësishme këtu është për NATO-n, që ne gjithmonë kemi pasur një qëndrim të qëndrueshëm si aleancë me Shtetet e Bashkuara, të gjitha 32 vendet që Irani të mos i marrë kurrë në dorë kapacitetet bërthamore”, tha ai.