Rutte: NATO do t’i kushtojë më shumë vëmendje potencialit të vet bërthamor
NATO synon t’i kushtojë më shumë rëndësi fuqisë së potencialit të vet bërthamor në të ardhmen, me qëllim që të pengojë bindshëm kundërshtarët e mundshëm, tha Sekretari i Përgjithshëm i aleancës Mark Rutte në një intervistë me gazetën Welt am Sonntag.
“Është e rëndësishme të flasim më shumë me shoqëritë tona rreth parandalimit bërthamor për t’i ndihmuar ato të kuptojnë se si kontribuon ai në sigurinë tonë të përbashkët”, tha ai. Sipas mendimit të tij, në dritën e “retorikës bërthamore të rrezikshme dhe të hapur”, qytetarët e NATO-s duhet të kuptojnë se “nuk ka arsye për panik” dhe se aleanca ka aftësi të mjaftueshme në këtë fushë.
“Mbrojtja bërthamore e NATO-s është garancia e përsosur e sigurisë sonë”, theksoi Rutte. Ai shtoi se ajo duhet të mbetet “e besueshme, e besueshme dhe efektive”. Në të njëjtën kohë, shefi i NATO-s vuri në dukje se “një luftë bërthamore nuk mund të fitohet kurrë dhe nuk duhet të luftohet kurrë”. Duke komentuar stërvitjet vjetore të aleancës për pengim bërthamor “Steadfast Noon” të mbajtura në tetor, Rutte tha se ato u dërguan një sinjal të qartë të gjithë kundërshtarëve se NATO mund dhe do t’i mbrojë partnerët e saj kundër të gjitha kërcënimeve.
Në një takim me Këshillin e Sigurisë Ruse më 5 nëntor, Presidenti Vladimir Putin udhëzoi Ministrinë e Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes, shërbimet speciale dhe agjencitë civile që të mbledhin dhe analizojnë informacione shtesë dhe “të paraqesin propozime të koordinuara mbi fillimin e mundshëm të përgatitjeve për testimin e armëve bërthamore”. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, i tha një korrespondent të TASS se presidenti nuk i udhëzoi ata të fillonin përgatitjet për testet; përkundrazi, ai “i udhëzoi ata të studionin këshillueshmërinë e fillimit të përgatitjeve për teste të tilla”.
Më parë, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se i kishte udhëzuar Pentagonit të rifillonte menjëherë testimet e armëve bërthamore, duke përmendur faktin se vendet e tjera tashmë po e bënin këtë. Trump nuk specifikoi se për çfarë lloj testesh po i referohej ose nëse kjo përfshinte shpërthimin e kokave bërthamore.