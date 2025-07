Rutte bën paralajmërimin e frikshëm: Lufta e Tretë Botërore do të fillojë me pushtime të njëkohshme të Xi dhe Putin

Shefi i NATO-s, Mark Rutte, ka lëshuar një parashikim të frikshëm se si do të fillojë Lufta e Tretë Botërore, ndërsa konfliktet përshkallëzohen në të gjithë botën.

Që nga samiti i NATO-s në vitin 2025 që u zhvillua në Hagë të Holandës, Rutte ishte nw qendwr tw vëmendjes.

Në këtë aktivitet krerët e shteteve nga vendet e NATO-s mblidhen për të diskutuar tema të sigurisë botërore, dhe gjatë njërit prej këtyre bisedimeve, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Rutte, iu referua Donald Trump si “baba”.

Ndërsa ishte një metaforë për tensionet aktuale midis Izraelit, Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, kjo nuk i ndaloi njerëzit ta shndërronin atë në një meme.

Trump ka qenë gjithashtu mjaft në lajme pasi u betua në një intervistë pasi u pyet për Iranin dhe Izraelin që thuhet se kishin thyer armëpushimin e tyre.

Ndërsa ai ka qenë i përfshirë në bisedime paqeje me këta dy armiq të Lindjes së Mesme, ai ishte gjithashtu shumë aktiv në përpjekjen për të lehtësuar armëpushimin e Rusisë dhe Ukrainës.

Ndërsa asnjëri vend nuk ka qenë veçanërisht i etur për të përmbushur kushtet e një marrëveshjeje të tillë paqeje, kjo në fakt mund të shkaktojë fillimin e një lufte katastrofike në Tokë.

Kjo vjen pasi Rutte paralajmëroi se si do të fillonte Lufta e Tretë Botërore, dhe përfshin veprimet e njërit prej udhëheqësve të vendit ndërluftues.

Ai shpjegoi se lufta e ardhshme do të fillojë me Xi Jinping të Kinës dhe Vladimir Putin të Rusisë që do të kryejnë pushtime.

Rutte sugjeroi se sulmet e kombinuara nga të dy udhëheqësit mund të shkaktojnë një luftë botërore, dhe gjithashtu ta vendosin Tokën në prag të Armagedonit.

Sipas shefit të NATO-s, ai parashikoi se Kina do të fillonte duke u përpjekur të pushtonte Tajvanin, ndërsa udhëheqësi i Kremlinit do të sulmonte territorin e NATO-s në të njëjtën kohë.

Rutte i tha New York Times: “Le të mos jemi naivë për këtë. Nëse Xi Jinping do të sulmonte Tajvanin, ai së pari do të sigurohej që t’i bënte një telefonatë partnerit të tij më të vogël në të gjithë këtë, Vladimir Vladimirovich Putin, i cili banon në Moskë, dhe t’i thoshte: Hej, unë do ta bëj këtë, dhe kam nevojë që ti ta bësh për t’i mbajtur të zënë në Evropë duke sulmuar territorin e NATO-s”.

“Kjo është me shumë mundësi mënyra se si do të përparojë kjo, dhe për t’i penguar ata, ne duhet të bëjmë dy gjëra”, shtoi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, transmeton Telegrafi.

“Njëra është që NATO, kolektivisht, të jetë aq e fortë sa rusët nuk do ta bëjnë kurrë këtë. Dhe së dyti, të punojmë së bashku me Indo-Paqësorin – diçka që presidenti Trump po e promovon shumë, sepse kemi këtë ndërlidhje të ngushtë, duke punuar së bashku në industrinë e mbrojtjes, inovacionin midis NATO-s dhe Indo-Paqësorit”, tha ndër tjera Rutte.

Megjithatë, Rusia sot e sulmoi shefin e NATO-s, duke pretenduar se ai kishte “ngrënë shumë nga kërpudhat magjike të dashura nga holandezët”, dhe paralajmëroi se ai mund të priste me padurim të jetonte në një kamp siberian.

Rutte gjithashtu pretendoi se tani po ndodh një “sfidë e madhe gjeopolitike”.

“Dhe kjo është para së gjithash Rusia, e cila po rindërtohet me një ritëm dhe shpejtësi që është e pashembullt në historinë e kohëve të fundit. Ata tani po prodhojnë tre herë më shumë municione në tre muaj sesa e gjithë NATO po prodhon në një vit. Kjo është e paqëndrueshme, por rusët po punojnë së bashku me koreano-veriorët, me kinezët dhe iranianët, mullahët, në luftën kundër kësaj lufte agresioni të paprovokuar kundër Ukrainës. Pra, këtu, Indo-Paqësori dhe Atlantiku juaj po bëhen gjithnjë e më të ndërlidhur.

