Rusia: Veprimet e Japonisë po i çojnë marrëdhëniet në ‘pikën pa kthim’

Rusia: Veprimet e Japonisë po i çojnë marrëdhëniet në ‘pikën pa kthim’

Rusia ka deklaruar se veprimet e fundit të Japonisë mbi Ishujt Kuril të diskutueshëm i kanë çuar marrëdhëniet në “pikën pa kthim” dhe ka kritikuar “tubimet anti-ruse” dhe krahasimet me Ukrainën të bëra gjatë ngjarjeve që shënuan “Ditën e Territoreve Veriore”, transmeton Anadolu.

Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Maria Zakharova, tha në një konferencë për shtyp se tubimet e mbajtura më 7 shkurt në Tokio dhe qytete të tjera ishin “në natyrë sfiduese anti-ruse”, me udhëheqjen e Japonisë që përsëriti atë që ajo e përshkroi si “pretendim të supozuar” për një pjesë të Ishujve Kuril të Rusisë, të cilët Tokio i quan “Territoret Veriore”.

Ajo gjithashtu kundërshtoi atë që ajo e quajti paralele “të papërshtatshme” të bëra midis mosmarrëveshjes territoriale dhe situatës në Ukrainë.

“Nuk e kuptoj, a dëshiron Japonia që të gjithë të mendojnë se po bëjnë të njëjtën gjë në Ukrainë? Pse vazhdon të tërheq këto paralele”, u shpreh Zakharova.

Ajo theksoi se sovraniteti i Rusisë mbi Ishujt Kuril u përcaktua nga rezultatet e Luftës së Dytë Botërore, është i sanksionuar në Kushtetutën Ruse dhe “nuk është subjekt i rishikimit”.

Rusia dhe Japonia kanë kundërshtuar prej kohësh sovranitetin e Ishujve Kuril jugorë, të cilët Japonia i quan Territoret Veriore.

Çështja territoriale i ka penguar të dy vendet të nënshkruajnë një traktat formal paqeje që nga Lufta e Dytë Botërore, dhe tensionet janë thelluar vitet e fundit për shkak të sanksioneve të Japonisë për shkak të konfliktit në Ukrainë.

MARKETING

Të ngjajshme

Aktorja shqiptare padit institucionet për përdorimin e imazhit të saj nga ministrja virtuale Diella

Aktorja shqiptare padit institucionet për përdorimin e imazhit të saj nga ministrja virtuale Diella

Kontrolle zhveshur dhe abuzim psikologjik ndaj nënës dhe vajzës palestineze në burgjet izraelite

Kontrolle zhveshur dhe abuzim psikologjik ndaj nënës dhe vajzës palestineze në burgjet izraelite

Policia bastis shtëpitë e ish-kryeministrit norvegjez për shkak të lidhjeve me Epsteinin

Policia bastis shtëpitë e ish-kryeministrit norvegjez për shkak të lidhjeve me Epsteinin

(VIDEO) Klinika “Nënë Tereza” në Shkup, ministri Aliu: Merr fund problemi me parkingun

(VIDEO) Klinika “Nënë Tereza” në Shkup, ministri Aliu: Merr fund problemi me parkingun

(VIDEO) Zjarri në Vizbeg, aktakuzë kundër tre personave fizikë dhe një personi juridik

(VIDEO) Zjarri në Vizbeg, aktakuzë kundër tre personave fizikë dhe një personi juridik

(VIDEO) Sot fillojnë kontrollet e jashtëzakonshme në kompanitë e kanabisit

(VIDEO) Sot fillojnë kontrollet e jashtëzakonshme në kompanitë e kanabisit