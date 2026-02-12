Rusia: Veprimet e Japonisë po i çojnë marrëdhëniet në ‘pikën pa kthim’
Rusia ka deklaruar se veprimet e fundit të Japonisë mbi Ishujt Kuril të diskutueshëm i kanë çuar marrëdhëniet në “pikën pa kthim” dhe ka kritikuar “tubimet anti-ruse” dhe krahasimet me Ukrainën të bëra gjatë ngjarjeve që shënuan “Ditën e Territoreve Veriore”, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Maria Zakharova, tha në një konferencë për shtyp se tubimet e mbajtura më 7 shkurt në Tokio dhe qytete të tjera ishin “në natyrë sfiduese anti-ruse”, me udhëheqjen e Japonisë që përsëriti atë që ajo e përshkroi si “pretendim të supozuar” për një pjesë të Ishujve Kuril të Rusisë, të cilët Tokio i quan “Territoret Veriore”.
Ajo gjithashtu kundërshtoi atë që ajo e quajti paralele “të papërshtatshme” të bëra midis mosmarrëveshjes territoriale dhe situatës në Ukrainë.
“Nuk e kuptoj, a dëshiron Japonia që të gjithë të mendojnë se po bëjnë të njëjtën gjë në Ukrainë? Pse vazhdon të tërheq këto paralele”, u shpreh Zakharova.
Ajo theksoi se sovraniteti i Rusisë mbi Ishujt Kuril u përcaktua nga rezultatet e Luftës së Dytë Botërore, është i sanksionuar në Kushtetutën Ruse dhe “nuk është subjekt i rishikimit”.
Rusia dhe Japonia kanë kundërshtuar prej kohësh sovranitetin e Ishujve Kuril jugorë, të cilët Japonia i quan Territoret Veriore.
Çështja territoriale i ka penguar të dy vendet të nënshkruajnë një traktat formal paqeje që nga Lufta e Dytë Botërore, dhe tensionet janë thelluar vitet e fundit për shkak të sanksioneve të Japonisë për shkak të konfliktit në Ukrainë.