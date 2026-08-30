Rusia thotë se po përgatit sulme masive ndaj objekteve energjetike të Ukrainës
Ministria ruse e Mbrojtjes tha të dielën se forcat e saj kanë nisur përgatitjet për sulme masive ndaj objekteve energjetike të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se kjo është përgjigje ndaj sulmeve të Kievit kundër infrastrukturës civile në Rusi.
Ministria tha se forcat ruse kanë goditur një objekt në Kiev që përdorej për prodhimin e produkteve të çimentos me asbest, si dhe depo që përdoreshin për ruajtjen e eksplozivëve.
Ajo tha gjithashtu se forcat ruse kanë goditur një zonë që përdorej për lëshimin e raketave Flamingo, si dhe infrastrukturën e karburanteve dhe energjisë dhe qendra logjistike në Ukrainë.
Ministria pretendoi se forcat ruse kanë marrë kontrollin në Velykyi Prykil dhe Sadky në rajonin Sumy të Ukrainës dhe tha se, për herë të parë, ka raportuar shkatërrimin e një automjeti të blinduar Titan-S të prodhuar në Kanada.
Rusia tha gjithashtu se mbrojtja e saj ajrore ka shkatërruar pesë raketa HIMARS dhe më shumë se 800 dronë ukrainas gjatë 24 orëve të fundit.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se forcat e saj kanë goditur gjatë natës disa objekte të rëndësishme ruse.
Në Kirishi, në rajonin e Leningradit në Rusi, forcat ukrainase kanë goditur rafinerinë e naftës Kirishi, duke shkaktuar zjarr në objekt, tha Shtabi i Përgjithshëm.
Ukraina tha gjithashtu se ka goditur një zonë në Millerovo, në rajonin rus të Rostovit, e përdorur për ruajtjen, përgatitjen dhe lëshimin e dronëve sulmues, ku është raportuar zjarr në objekt.
Përveç kësaj, forcat ukrainase kanë goditur aeroportin ushtarak Yeysk në rajonin Krasnodar të Rusisë, duke shkaktuar gjithashtu zjarr, sipas Shtabit të Përgjithshëm.
Pretendimet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur për shkak të luftës.