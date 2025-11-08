Rusia sulmon infrastrukturën energjetike në Ukrainë, gjashtë të vdekur dhe dhjetëra të plagosur
Të paktën gjashtë persona humbën jetën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën gjatë një vale të re sulmesh masive ruse ndaj infrastrukturës energjetike dhe ndërtesave të banimit në Ukrainë.
Autoritetet ukrainase thanë se Rusia lëshoi më shumë se 450 dronë shpërthyes dhe 45 raketa gjatë natës, duke goditur 25 zona në të gjithë vendin, përfshirë Kievin, Dnipron dhe Zaporizhzhian.
Në Dnipro, një pallat banimi u shkatërrua nga një dron rus, duke vrarë dy persona dhe plagosur 12 të tjerë. Në Zaporizhzhia, tre persona humbën jetën.
Kryeministrja ukrainase Yulia Svyrydenko tha se objektet kryesore të energjisë janë dëmtuar në Poltava, Kharkiv dhe Kiev, ndërsa ekipet po punojnë për të rivendosur energjinë elektrike dhe ngrohjen. Ministria e Energjisë konfirmoi ndërprerje të gjera në Dnipropetrovsk, Chernihiv, Odesa dhe Kirovohrad.
Nga ana tjetër, Rusia pretendoi se kishte rrëzuar 79 dronë ukrainas gjatë natës.
Presidenti Volodymyr Zelensky reagoi ashpër ndaj sulmeve, duke bërë thirrje për sanksione të reja pa përjashtime ndaj energjisë ruse. “Çdo raketë e Moskës ndaj infrastrukturës sonë duhet të marrë përgjigjen e saj me presion maksimal ekonomik”, tha ai.
Sulmet ndodhën vetëm pak orë pasi SHBA i dha Hungarisë një përjashtim njëvjeçar nga kufizimet për blerjen e naftës dhe gazit rus, vendim që ka shkaktuar reagime në Kiev.
Sipas vlerësimeve të fundit, Rusia ka shtuar ndjeshëm goditjet ndaj objekteve energjetike ukrainase përpara dimrit, duke lënë mijëra familje pa energji dhe ngrohje.