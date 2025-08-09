Rusia sulmon bazën e naftës SOCAR në Odesa të Ukrainës

Rusia sulmon bazën e naftës SOCAR në Odesa të Ukrainës

Forcat e Armatosura Ruse sulmuan depon e naftës të Kompanisë Shtetërore të Naftës së Azerbajxhanit (SOCAR) në rajonin e Odesës me dronë të tipit Shahed vonë më 8 gusht. Si rezultat i sulmit, shpërtheu një zjarr dhe u dëmtua një tubacion i karburantit dizel, thanë burime në agjencitë e zbatimit të ligjit për RBC-Ukrainë.

Sipas burimeve, zjarri u shua shpejt. Katër punonjës morën lëndime të rënda dhe iu ofrua kujdes mjekësor emergjent.

Shkalla e dëmit po përcaktohet aktualisht. Puna urgjente e restaurimit është duke u zhvilluar.

Burimet vërejnë se të dhënat zyrtare të hetimit nuk janë publikuar ende, megjithatë, trajektorja e pesë dronëve të drejtuar tregon qartë se depoja e naftës ishte objektivi kryesor i sulmit.

 

 

Më herët, Zyra e Prokurorit Rajonal të Odesës raportoi shkatërrimin e pjesshëm të një stacioni pompimi dhe dëmtimin e objekteve në njërën prej ndërmarrjeve.

