Rusia shpreh “shqetësim të thellë” për raportimet mbi një aksion të ri të planifikuar ushtarak kundër Iranit
Rusia ka shprehur “shqetësim të thellë” lidhur me raportimet për një aksion të ri të planifikuar ushtarak kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha se situata rreth Iranit, për të cilin pretendoi se i është nënshtruar agresionit të paprovokuar nga SHBA-ja dhe Izraeli, mbetet “komplekse”.
“Konflikti mbetet i pazgjidhur. Ai jehon dhe është i ndërthurur me kriza të tjera që po zhvillohen në të gjithë Lindjen e Mesme”, tha ajo.
Zakharova theksoi nevojën për intensifikimin e përpjekjeve diplomatike për normalizimin e situatës dhe shprehu mbështetje për ndërmjetësuesit që po punojnë për të çuar përpara negociatat.
Ajo shtoi se Moska mbetet e gatshme të ndihmojë në identifikimin e zgjidhjeve të pranueshme për të gjitha palët dhe të kontribuojë në zbatimin e tyre.
“Shpresojmë që situata në Ngushticën e Hormuzit së shpejti të kthehet në normalitet, duke marrë parasysh interesat legjitime si të vendeve bregdetare, ashtu edhe të atyre vendeve që dëshirojnë ta përdorin këtë arterie jetike të ekonomisë globale në mënyrë të sigurt dhe pa pengesa”, tha ajo.
“Kjo vlen plotësisht edhe për Iranin, i cili aktualisht po përballet me një bllokadë të paligjshme detare të vendosur nga SHBA-ja”, shtoi ajo.
Tensionet në Lindjen e Mesme kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigjen iraniane në të gjithë rajonin.
Pavarësisht përpjekjeve të mëvonshme diplomatike dhe një memorandumi të nënshkruar nga Washingtoni dhe Teherani në muajin qershor, tensionet kanë vazhduar lidhur me marrëveshjet e sigurisë dhe lundrimin në Ngushticën e Hormuzit.