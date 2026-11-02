Rusia shpreh “shqetësim të thellë” për raportimet mbi një aksion të ri të planifikuar ushtarak kundër Iranit

Rusia shpreh “shqetësim të thellë” për raportimet mbi një aksion të ri të planifikuar ushtarak kundër Iranit

Rusia ka shprehur “shqetësim të thellë” lidhur me raportimet për një aksion të ri të planifikuar ushtarak kundër Iranit, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha se situata rreth Iranit, për të cilin pretendoi se i është nënshtruar agresionit të paprovokuar nga SHBA-ja dhe Izraeli, mbetet “komplekse”.

“Konflikti mbetet i pazgjidhur. Ai jehon dhe është i ndërthurur me kriza të tjera që po zhvillohen në të gjithë Lindjen e Mesme”, tha ajo.

Zakharova theksoi nevojën për intensifikimin e përpjekjeve diplomatike për normalizimin e situatës dhe shprehu mbështetje për ndërmjetësuesit që po punojnë për të çuar përpara negociatat.

Ajo shtoi se Moska mbetet e gatshme të ndihmojë në identifikimin e zgjidhjeve të pranueshme për të gjitha palët dhe të kontribuojë në zbatimin e tyre.

“Shpresojmë që situata në Ngushticën e Hormuzit së shpejti të kthehet në normalitet, duke marrë parasysh interesat legjitime si të vendeve bregdetare, ashtu edhe të atyre vendeve që dëshirojnë ta përdorin këtë arterie jetike të ekonomisë globale në mënyrë të sigurt dhe pa pengesa”, tha ajo.

“Kjo vlen plotësisht edhe për Iranin, i cili aktualisht po përballet me një bllokadë të paligjshme detare të vendosur nga SHBA-ja”, shtoi ajo.

Tensionet në Lindjen e Mesme kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigjen iraniane në të gjithë rajonin.

Pavarësisht përpjekjeve të mëvonshme diplomatike dhe një memorandumi të nënshkruar nga Washingtoni dhe Teherani në muajin qershor, tensionet kanë vazhduar lidhur me marrëveshjet e sigurisë dhe lundrimin në Ngushticën e Hormuzit.

MARKETING

Të ngjajshme

Agjencia britanike e sigurisë detare: Anije goditet nga një predhë e panjohur në brigjet e Omanit

Agjencia britanike e sigurisë detare: Anije goditet nga një predhë e panjohur në brigjet e Omanit

Delegacioni nga Katari pritet të mbërrijë në Iran në kuadër të përpjekjeve për të parandaluar rifillimin e luftës

Delegacioni nga Katari pritet të mbërrijë në Iran në kuadër të përpjekjeve për të parandaluar rifillimin e luftës

Sllaveski: Klientët e Alta Bankës mund të tërheqin deri në 10.000 denarë në javë

Sllaveski: Klientët e Alta Bankës mund të tërheqin deri në 10.000 denarë në javë

Osmani: Po, jam takuar me Artan Grubin – procesi gjyqësor është cirk dhe hakmarrje politike

Osmani: Po, jam takuar me Artan Grubin – procesi gjyqësor është cirk dhe hakmarrje politike

Bujar Osmani për rikthimin e Mexhitit në BDI: Të bëhemi bashkë për ta ndalur hovin e poshtërimit shqiptar

Bujar Osmani për rikthimin e Mexhitit në BDI: Të bëhemi bashkë për ta ndalur hovin e poshtërimit shqiptar

Osmani i cilëson deklaratat VLEN-ZNAM si lojëra politike

Osmani i cilëson deklaratat VLEN-ZNAM si lojëra politike