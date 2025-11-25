Rusia refuzon planin e ri me 19 pika, kërkon zbatimin e dokumentit fillestar me 28 pika

Rusia refuzon planin e ri me 19 pika, kërkon zbatimin e dokumentit fillestar me 28 pika

Rusia po përgatitet të refuzojë planin e ri të armëpushimit prej 19 pikash të hartuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina, sipas burimeve të cituara nga New York Post.

Megjithatë, e njëjta media thekson se Moska do të jetë e hapur për negociata në mënyrë që të mbajë Donald Trump të përfshirë, që do të thotë se lufta do të vazhdojë të paktën deri në Krishtlindje.

Shtëpia e Bardhë këmbëngul se po punon drejt një marrëveshjeje, pas një propozimi fillestar prej 28 pikash nga i dërguari special Steve Witkoff. Plani fillestar u kritikua ashpër ndërkombëtarisht dhe u reduktua në 19 pika pas bisedimeve të nivelit të lartë midis Uashingtonit dhe Kievit të dielën. Versioni i ri u konsiderua i pranueshëm nga Ukraina.

Megjithatë, burime për New York Post thanë se Rusia nuk ka ndërmend të bjerë dakord as me versionin e shkurtuar, pasi nuk ishte e kënaqur me kornizën fillestare.

Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov ngriti rreziqet sot, duke përsëritur se Moska nuk do të mbështeste asnjë plan që devijon nga propozimi origjinal prej 28 pikash.

Lavrov e lidhi planin e ri me kontaktet Trump-Putin në samitin e gushtit në Anchorage: “Pas Anchorage-it ne menduam se mirëkuptimet ishin kapur tashmë. Pati një pauzë të gjatë dhe tani ajo është ndërprerë me prezantimin e dokumentit të ri”, tha ai.

Kremlini e kishte përshëndetur planin fillestar si një rrugë të vërtetë drejt paqes. Lavrov paralajmëroi, sipas Financial Times, se nëse “fryma dhe shkronja e Anchorage-it” shkeleshin, situata “do të ndryshonte rrënjësisht”.

Megjithatë, sipas New York Post, Rusia nuk dëshiron të shfaqet si pala që e hedh poshtë plotësisht iniciativën amerikane.

