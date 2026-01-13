Rusia refuzon “përpjekjet për të shantazhuar” partnerët e Iranit pas planeve të Trumpit për tarifa 25%
Rusia deklaroi se refuzon “përpjekjet për shantazh” ndaj partnerëve të Iranit, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi plane për të vendosur tarifa prej 25 për qind ndaj “të gjitha” vendeve që bëjnë biznes me Iranin, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha se sanksionet perëndimore ndaj Iranit, të cilat ajo i përshkroi si “të paligjshme”, pengojnë zhvillimin e vendit dhe krijojnë probleme ekonomike dhe sociale që prekin kryesisht qytetarët e zakonshëm iranianë.
“Forca të huaja armiqësore ndaj Iranit po përpiqen të shfrytëzojnë tensionet shoqërore në rritje për të destabilizuar dhe shkatërruar shtetin iranian. Po përdoret metoda famëkeqe e ‘revolucionit shumëngjyrësh’”, tha Zakharova.
Ajo shprehu gjithashtu dënimin e Moskës ndaj “ndërhyrjeve të jashtme subversive në proceset e brendshme politike të Iranit”, duke thënë se qeveria iraniane është “e përkushtuar ndaj dialogut konstruktiv me shoqërinë, në kërkim të mënyrave efektive për të neutralizuar pasojat negative socio-ekonomike të politikave armiqësore perëndimore”.
Zakharova tha gjithashtu se kërcënimet e SHBA-së për sulme të reja ushtarake kundër Iranit janë “kategorikisht të papranueshme”, duke theksuar se veprime të tilla do të kenë “pasoja të rënda” për situatën në Lindjen e Mesme dhe për sigurinë ndërkombëtare globale.
“Ne gjithashtu refuzojmë me vendosmëri përpjekjet e pacipa për të shantazhuar partnerët e huaj të Iranit me tarifa më të larta tregtare”, shtoi ajo.
Të hënën, Trump tha në një postim në rrjetin e tij social “Truth Social” se Washingtoni do të vendosë tarifa prej 25 për qind ndaj cilitdo vend që bën biznes me Iranin, ku protesta të gjera antiqeveritare po zhvillohen që nga muaji i kaluar, të nxitura nga përkeqësimi i rëndë ekonomik dhe kolapsi historik i monedhës kombëtare, rialit.
Zyrtarët e qeverisë iraniane kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin se po e mbështesin atë që ata e përshkruajnë si “trazira” dhe “terrorizëm”.
Nuk ka shifra zyrtare për viktimat, por Agjencia e Lajmeve për Aktivistët e të Drejtave të Njeriut (HRANA), një organizatë me bazë në SHBA, vlerëson se numri i të vdekurve ka arritur të paktën 646, përfshirë forcat e sigurisë dhe protestuesit, me mbi 1.000 të plagosur.
HRANA raportoi gjithashtu se të paktën 10.721 persona janë ndaluar gjatë protestave në 585 lokacione në mbarë vendin, përfshirë 186 qytete në të 31 provincat.