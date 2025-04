Rusia refuzon armëpushimin, thotë Zelensky

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Rusia po “refuzon haptazi armëpushimin” dhe “nuk ka frikë”.

Në një video adresim të publikuar në X, presidenti ukrainas tha se Vladimir Putin “mbetet i fokusuar në vazhdimin e luftës”, transmeton Telegrafi.

“Ne të gjithë duam që kjo të përfundojë. Paqja është e nevojshme – dhe ajo duhet të jetë e qëndrueshme”, tha për fund Zelensky. /Telegrafi/

Thirty four days ago, Ukraine responded positively to the U.S. proposal for a full and unconditional ceasefire. And for thirty four days now, Russia has been openly refusing to cease fire. Putin remains focused on continuing the war. Russian state propagandists are preparing… pic.twitter.com/nqSlegFOMD

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2025