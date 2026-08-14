Rusia raporton rrëzimin e 51 dronëve mbi rajonin e Leningradit

Rusia raporton rrëzimin e 51 dronëve mbi rajonin e Leningradit

Autoritetet ruse njoftuan sot se 51 dronë u rrëzuan mbi rajonin e Leningradit në një sulm gjatë natës pranë Ust-Lugas, një qendër kryesore e eksportit të naftës, transmeton Anadolu.

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Guvernatori i Leningradit, Alexander Drozdenko tha në Telegram se autoritetet fillimisht njoftuan një kërcënim me dronë në të gjithë rajonin ndërsa operacionet e mbrojtjes ajrore kishin nisur.

Ai tha më vonë se 15 dronë “armiq” ishin rrëzuar, me numrin që më pas u rrit në 37 ndërsa operacionet vazhdonin.

Në një përditësim të mëtejshëm, Drozdenko theksoi se gjithsej 51 dronë ishin rrëzuar mbi rajonin e Leningradit.

“Si pasojë e dëmeve është shënuar një zjarr në portin e Ust-Lugës”, deklaroi ai duke thënë se “Ekspertët filluan shuarjen e zjarrit. Luftimet vazhdojnë”.

Guvernatori më vonë njoftoi se kërcënimi me dronë ishte eliminuar.

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