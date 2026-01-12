Rusia pretendon se ka marrë kontrollin në 8 vendbanime ukrainase në 24 orët e fundit
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë pretendon se forcat e saj morën kontrollin e 8 vendbanimeve ukrainase gjatë 24 orëve të fundit mes luftimeve të vazhdueshme në fronte të shumta, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë sot, ministria tha se përparimi i fundit përfshinte marrjen e vendbanimit Novoboykivske në rajonin Zaporizhzhia të Ukrainës nga grupi i forcave Dnepr të Rusisë.
Agjencia ukrainase e lajmeve Unian, duke cituar mediat “Reporting from Ukraine” dhe “Euromaidan Press”, tha se Ukraina dhe Moldavia kanë bllokuar plotësisht të gjitha rrugët e furnizimit për kontingjentin ushtarak rus të stacionuar në rajonin separatist të Transnjistrisë që nga 1 janari.
Sipas njoftimeve, rreth 1.500 anëtarë të personelit ushtarak rus në Transnjistria janë ndërprerë nga karburanti, municionet dhe furnizimet e rregullta. Thuhet se hapësira ajrore është mbyllur, logjistika tokësore është ndaluar dhe se çdo lëvizje tani është e mundur vetëm me leje nga Ukraina dhe Moldavia.
As Moska dhe as Kievi nuk kanë komentuar zyrtarisht pretendimet lidhur me bllokadën e furnizimit. Verifikimi i pavarur i zhvillimeve në fushën e betejës dhe logjistike mbetet i vështirë për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.