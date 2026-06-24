Rusia pretendon se ka marrë kontrollin e një tjetër vendbanimi në rajonin Sumy të Ukrainës

Rusia pretendon se ka marrë kontrollin e një tjetër vendbanimi në rajonin Sumy të Ukrainës

Rusia pretendoi të mërkurën se forcat e saj kanë marrë kontrollin e një vendbanimi tjetër në rajonin Sumy në verilindje të Ukrainës, transmeton Anadolu.

Ministria ruse e Mbrojtjes tha se forcat e saj pushtuan fshatin Ivolzhanske, që ndodhet rreth 18 kilometra në veri të qendrës administrative të rajonit Sumy.

Më herët të mërkurën, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha në një përditësim në mëngjes se vendbanimet e Tovstodubove dhe Bachivsk në rajonin Sumy ishin shënjestruar në sulmet ajrore ruse gjatë ditës së kaluar.

Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar pretendimin e Rusisë dhe verifikimi i pavarur i pretendimit është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.

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