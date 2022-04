Rusia pretendon se ka goditur ndërtesat e prodhimit të raketave në Kiev

Zëdhënësi i Ministrisë ruse të Mbrojtjes, Igor Konashenkov, tha se ata goditën ndërtesat e prodhimit të raketave në Kiev të Ukrainës, me një raketë me rreze të gjatë veprimi me precizion të lartë, transmeton Anadolu Agency (AA).

Konashenkov foli për veprimet e ushtrisë ruse në luftën në Ukrainë.

Duke deklaruar se ata përdorën armë me precizion të lartë kundër objektivave në Ukrainë, Konashenkov tha se, “Ndërtesat e prodhimit të ndërmarrjes së raketave hapësinore ‘Artem’ në Kiev u goditën me një raketë me rreze të gjatë dhe precizion të lartë të lëshuar nga ajri”.

Konashenkov deklaroi se tre nënstacione tërheqëse u shkatërruan në kryqëzimet hekurudhore Fastov, Krasnosölka dhe Polonnoye me raketa me precizion të lartë me rreze të gjatë “Kalibr” të lëshuara nga deti dhe u shkatërruan nëntë elementë ushtarakë ukrainas nga raketat ajrore me precizion të lartë.

Duke theksuar se njësitë taktike luftarake ajrore ruse gjatë natës goditën 112 objekte ushtarake ukrainase, Konashenkov tha se njësitë raketore shkatërruan 13 objekte.

Konashenkov theksoi se njësitë e artilerisë kishin vënë zjarrin në 975 vende.

Ai po ashtu tha se 13 mjete ajrore pa pilot u rrëzuan në ajër përmes sistemeve ruse të mbrojtjes ajrore.

“Deri më sot u shkatërruan 142 avionë, 111 helikopterë, 634 mjete ajrore pa pilot, 278 sisteme raketore të mbrojtjes ajrore, 2.638 tanke dhe të blinduara, 304 raketahedhës me shumë fuçi që i përkisnin ushtrisë ukrainase, 1.175 obus dhe mortaja dhe 2.467 automjete ushtarake private”, theksoi Konashenkov.