Rusia pretendon se forcat e saj kanë marrë nën kontroll një tjetër vendbanim ukrainas

Rusia pretendon se forcat e saj kanë marrë nën kontroll një tjetër vendbanim ukrainas

Rusia pretendoi të shtunën se forcat e saj kanë marrë nën kontroll edhe një vendbanim tjetër në Ukrainë, transmeton Anadolu.

Ministria ruse e Mbrojtjes tha në Telegram se fshati Shevchenka në rajonin verilindor të Kharkivit në Ukrainë ka kaluar nën kontrollin e Moskës.

Vendbanimi ndodhet rreth 1 kilometër nga kufiri ukrainaso-rus.

Ukraina ende nuk ka komentuar mbi pretendimin rus. Verifikimi i pavarur i pretendimeve mbetet i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim.

MARKETING

Të ngjajshme

Mauritiusi ndalon hyrjen e udhëtarëve nga RD e Kongos, Uganda dhe Sudani i Jugut për shkak të Ebolës

Mauritiusi ndalon hyrjen e udhëtarëve nga RD e Kongos, Uganda dhe Sudani i Jugut për shkak të Ebolës

Shefi i OBSH-së: Hantavirusi mbetet në 13 raste, pa viktima të reja

Shefi i OBSH-së: Hantavirusi mbetet në 13 raste, pa viktima të reja

MPB: 21 shoferë të arrestuar për shkelje të rënda në komunikacion gjatë 24 orëve të fundit

MPB: 21 shoferë të arrestuar për shkelje të rënda në komunikacion gjatë 24 orëve të fundit

(VIDEO) Mickoski: Nuk do të ketë ndryshime kushtetuese pa garanci të qarta

(VIDEO) Mickoski: Nuk do të ketë ndryshime kushtetuese pa garanci të qarta

(VIDEO) Filipçe ngre alarmin: “Koalicioni i Zi” po rrezikon të ardhmen evropiane të Ballkanit

(VIDEO) Filipçe ngre alarmin: “Koalicioni i Zi” po rrezikon të ardhmen evropiane të Ballkanit

(VIDEO) Ligji Për Përfaqësim të Drejtë, Mickoski: Nuk ka “Badenter Të Vogël”

(VIDEO) Ligji Për Përfaqësim të Drejtë, Mickoski: Nuk ka “Badenter Të Vogël”