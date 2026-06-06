Rusia pretendon se forcat e saj kanë marrë nën kontroll një tjetër vendbanim ukrainas
Rusia pretendoi të shtunën se forcat e saj kanë marrë nën kontroll edhe një vendbanim tjetër në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha në Telegram se fshati Shevchenka në rajonin verilindor të Kharkivit në Ukrainë ka kaluar nën kontrollin e Moskës.
Vendbanimi ndodhet rreth 1 kilometër nga kufiri ukrainaso-rus.
Ukraina ende nuk ka komentuar mbi pretendimin rus. Verifikimi i pavarur i pretendimeve mbetet i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim.