Rusia pretendon kontrollin e vendbanimeve në rajonet Donetsk dhe Zaporizhzhia të Ukrainës
Rusia pretendoi të mërkurën se forcat e saj kishin marrë kontrollin e fshatit Stepanivka në rajonin Donetsk të Ukrainës dhe fshatit Staroukrainka në rajonin Zaporizhzhia të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha në një deklaratë se njësitë e grupit të trupave Yuzhnoy pushtuan fshatin Stepanivka “si rezultat i operacioneve aktive”, ndërsa forcat nga grupi i trupave Vostok përparuan më thellë në mbrojtjet ukrainase dhe morën kontrollin e fshatit Staroukrainkën.
Fshatrat ndodhen pranë zonave aktive të vijës së frontit në Ukrainën lindore dhe juglindore.
Autoritetet ukrainase ende nuk kanë komentuar mbi pretendimet, dhe verifikimi i pavarur mbetet i vështirë për shkak të luftës së vazhdueshme, e cila tani po i afrohet vitit të saj të pestë.