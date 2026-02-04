Rusia pretendon kontrollin e vendbanimeve në rajonet Donetsk dhe Zaporizhzhia të Ukrainës

Rusia pretendon kontrollin e vendbanimeve në rajonet Donetsk dhe Zaporizhzhia të Ukrainës

Rusia pretendoi të mërkurën se forcat e saj kishin marrë kontrollin e fshatit Stepanivka në rajonin Donetsk të Ukrainës dhe fshatit Staroukrainka në rajonin Zaporizhzhia të Ukrainës, transmeton Anadolu.

Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha në një deklaratë se njësitë e grupit të trupave Yuzhnoy pushtuan fshatin Stepanivka “si rezultat i operacioneve aktive”, ndërsa forcat nga grupi i trupave Vostok përparuan më thellë në mbrojtjet ukrainase dhe morën kontrollin e fshatit Staroukrainkën.

Fshatrat ndodhen pranë zonave aktive të vijës së frontit në Ukrainën lindore dhe juglindore.

Autoritetet ukrainase ende nuk kanë komentuar mbi pretendimet, dhe verifikimi i pavarur mbetet i vështirë për shkak të luftës së vazhdueshme, e cila tani po i afrohet vitit të saj të pestë.

