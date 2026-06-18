Rusia premton kundërpërgjigje “të ashpër dhe efektive” ndaj sanksioneve të BE-së
Rusia do të japë një “përgjigje të ashpër dhe efektive” ndaj paketës më të fundit të sanksioneve të Bashkimit Evropian, tha të enjten zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Maria Zakharova, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Moskë, Zakharova kritikoi masat e fundit kufizuese të BE-së, të cilat synojnë individë dhe kompani ruse, si dhe disa subjekte të huaja të akuzuara nga Brukseli për mbështetje të sektorëve ushtarakë dhe energjetikë të Rusisë.
“Presioni i tyre me sanksione është joefektiv dhe në fund i dëmton vetë ata”, tha Zakharova, duke argumentuar se këto masa dëmtojnë sigurinë globale të ushqimit dhe energjisë dhe po prekin gjithnjë e më shumë kompani dhe individë nga vende të treta.
Zyrtarja nuk specifikoi se cilat masa mund të marrë Rusia në përgjigje.
Deklaratat erdhën pas miratimit nga BE-ja të një pakete të re sanksionesh që synon të rrisë presionin ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë.
Sipas Këshillit Evropian, masat synojnë 34 individë dhe 47 subjekte, si dhe persona dhe kompani të tjera të akuzuara për mbështetje të kompleksit ushtarako-industrial të Rusisë.
Paketa përfshin gjithashtu sanksione ndaj subjekteve të përfshira në transportin dhe eksportin e naftës ruse dhe ndaj asaj që Brukseli e quan “flota në hije” e Rusisë, e përdorur për të shmangur kufizimet perëndimore.
BE-ja pret që këto masa të ulin të ardhurat energjetike të Rusisë, të kufizojnë sektorin e saj ushtarako-industrial dhe të kundërshtojnë aktivitetet e manipulimit të informacionit nga jashtë.
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, tha se po vazhdon puna për një paketë më të gjerë sanksionesh, ndërsa ministri i Jashtëm francez Jean-Noel Barrot tha se blloku do të vazhdojë presionin ndaj Rusisë dhe mbështetjen për Ukrainën.
Rusia i ka dënuar vazhdimisht sanksionet perëndimore, duke i quajtur të paligjshme dhe joefektive, ndërsa BE-ja thotë se ato synojnë të rrisin koston ekonomike të fushatës ushtarake të Moskës në Ukrainë.