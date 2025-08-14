Rusia po kalon nga aplikacionet globale të mesazheve në ato kombëtare
Përderisa thirrjet në WhatsApp dhe Telegram po kufizohen në Rusi për siguri dhe parandalim të mashtrimeve, aplikacioni kombëtar i mesazheve MAX, i lançuar së fundmi, ka filluar të përhapet me shpejtësi, veçanërisht midis institucioneve publike, transmeton Anadolu.
Që nga fillimi i javës, në Rusi u shfaqën probleme me thirrjet në WhatsApp dhe Telegram. Qytetarët janë ankuar për probleme me thirrjet e bëra përmes këtyre aplikacioneve.
Autoriteti Mbikëqyrës Federal Rus për Teknologjinë e Informacionit dhe Media (Roskomnadzor) tha se janë marrë masa për të kufizuar pjesërisht thirrjet në aplikacionet e mesazheve Telegram dhe WhatsApp në vend.
“Në përputhje me punën e autoriteteve të zbatimit të ligjit për të luftuar kriminelët, janë marrë masa për të kufizuar pjesërisht thirrjet në këto aplikacione të huaja mesazhesh. Nuk po vendosen kufizime të tjera në funksionalitetin e tyre”, deklaroi “Roskomnadzor”.
– Aplikacionet globale injoruan paralajmërimet e qeverisë
Theksohet se Telegram dhe WhatsApp janë bërë platforma ku rusët mashtrohen, zhvaten dhe përfshihen në aktivitete sabotimi dhe terroriste dhe se kompanitë e aplikacioneve të mesazheve kanë injoruar vazhdimisht kërkesat për kundërmasa.
– MAX bëhet një nga aplikacionet më të shkarkuara në vend
MAX i cili ofron mesazhe, transferta parash, chatbot dhe mini-aplikacione, është i disponueshëm në App Store, Google Play, RuStore dhe App Gallery.
Aplikacioni MAX është bërë një nga aplikacionet më të shkarkuara dhe më të njohura në Rusi në listat e aplikacioneve falas të App Store dhe Google Play. Telegram dhe WhatsApp janë pas tij.
Lidhur me platformën, e cila ende nuk është njoftuar zyrtarisht, zëvendëspresidenti i VK Ekonomisë dhe Financës, Aleksandr Morozov deklaroi se prezantimi i detajuar i aplikacionit MAX dhe lançimi zyrtar janë planifikuar në fillim të vjeshtës 2025.
– Aplikacioni do të jetë i detyrueshëm për institucionet dhe organizatat qeveritare
Aplikacioni i mesazheve do të kërkohet të instalohet në telefonat e rinj celularë të shitur në Rusi duke filluar nga 1 shtatori 2025 dhe do të jetë i detyrueshëm për transaksionet në institucionet dhe organizatat publike ruse.
Përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave qeveritare ruse njoftuan kalimin e tyre gradual në aplikacion.
Kryetar i Dumës, Dhoma e ulët e Parlamentit rus, Vyacheslav Volodin dhe kryetari i Bashkisë së Moskës, Sergey Sobyanin njoftuan se kanë hapur llogari përmes MAX.