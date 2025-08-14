Rusia po kalon nga aplikacionet globale të mesazheve në ato kombëtare

Rusia po kalon nga aplikacionet globale të mesazheve në ato kombëtare

 Përderisa thirrjet në WhatsApp dhe Telegram po kufizohen në Rusi për siguri dhe parandalim të mashtrimeve, aplikacioni kombëtar i mesazheve MAX, i lançuar së fundmi, ka filluar të përhapet me shpejtësi, veçanërisht midis institucioneve publike, transmeton Anadolu.

Që nga fillimi i javës, në Rusi u shfaqën probleme me thirrjet në WhatsApp dhe Telegram. Qytetarët janë ankuar për probleme me thirrjet e bëra përmes këtyre aplikacioneve.

Autoriteti Mbikëqyrës Federal Rus për Teknologjinë e Informacionit dhe Media (Roskomnadzor) tha se janë marrë masa për të kufizuar pjesërisht thirrjet në aplikacionet e mesazheve Telegram dhe WhatsApp në vend.

“Në përputhje me punën e autoriteteve të zbatimit të ligjit për të luftuar kriminelët, janë marrë masa për të kufizuar pjesërisht thirrjet në këto aplikacione të huaja mesazhesh. Nuk po vendosen kufizime të tjera në funksionalitetin e tyre”, deklaroi “Roskomnadzor”.

– Aplikacionet globale injoruan paralajmërimet e qeverisë

Theksohet se Telegram dhe WhatsApp janë bërë platforma ku rusët mashtrohen, zhvaten dhe përfshihen në aktivitete sabotimi dhe terroriste dhe se kompanitë e aplikacioneve të mesazheve kanë injoruar vazhdimisht kërkesat për kundërmasa.

– MAX bëhet një nga aplikacionet më të shkarkuara në vend

MAX i cili ofron mesazhe, transferta parash, chatbot dhe mini-aplikacione, është i disponueshëm në App Store, Google Play, RuStore dhe App Gallery.

Aplikacioni MAX është bërë një nga aplikacionet më të shkarkuara dhe më të njohura në Rusi në listat e aplikacioneve falas të App Store dhe Google Play. Telegram dhe WhatsApp janë pas tij.

Lidhur me platformën, e cila ende nuk është njoftuar zyrtarisht, zëvendëspresidenti i VK Ekonomisë dhe Financës, Aleksandr Morozov deklaroi se prezantimi i detajuar i aplikacionit MAX dhe lançimi zyrtar janë planifikuar në fillim të vjeshtës 2025.

– Aplikacioni do të jetë i detyrueshëm për institucionet dhe organizatat qeveritare

Aplikacioni i mesazheve do të kërkohet të instalohet në telefonat e rinj celularë të shitur në Rusi duke filluar nga 1 shtatori 2025 dhe do të jetë i detyrueshëm për transaksionet në institucionet dhe organizatat publike ruse.

Përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave qeveritare ruse njoftuan kalimin e tyre gradual në aplikacion.

Kryetar i Dumës, Dhoma e ulët e Parlamentit rus, Vyacheslav Volodin dhe kryetari i Bashkisë së Moskës, Sergey Sobyanin njoftuan se kanë hapur llogari përmes MAX.

MARKETING

Të ngjajshme

Importi i mishit në RMV, Drejtoria e Doganave zbulon mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë

Importi i mishit në RMV, Drejtoria e Doganave zbulon mashtrim doganor në vlerë prej shtatë milionë denarë

Përleshje të dhunshme mes forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura në Somali

Përleshje të dhunshme mes forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura në Somali

Maldivet dënojnë planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza

Maldivet dënojnë planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza

Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale për t’u mësuar fëmijëve japonishten mes mungesës së stafit

Japonia do të përdorë inteligjencën artificiale për t’u mësuar fëmijëve japonishten mes mungesës së stafit

Rritet në 61.800 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 61.800 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Presidenti turk bisedon me shefin e NATO-s për Ukrainën dhe samitin e ardhshëm Trump-Putin

Presidenti turk bisedon me shefin e NATO-s për Ukrainën dhe samitin e ardhshëm Trump-Putin