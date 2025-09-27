Rusia përshkallëzon tensionet me BE-në dhe NATO-n pas fluturimeve me dronë, Lavrov: Nëse sulmoni, do të përgjigjemi me vendosmëri
Duke folur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara , Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov paralajmëroi sot NATO-n dhe Bashkimin Evropian se “çdo agresion kundër vendit tim do të përballet me një përgjigje vendimtare”.
“Rusia akuzohet se pothuajse po planifikon të sulmojë Aleancën e Atlantikut të Veriut dhe vendet e Bashkimit Evropian. Vladimir Putin i ka hedhur poshtë vazhdimisht këto provokime”, dhe Ministri i Jashtëm rus shkoi një hap më tej duke lëshuar kërcënime të drejtpërdrejta kundër shteteve anëtare të BE-së dhe NATO-s.
“Rusia nuk ka dhe nuk ka pasur kurrë qëllime të tilla (për të sulmuar Aleancën e Atlantikut të Veriut). Por çdo agresion kundër vendit tim do të përballet me një përgjigje vendimtare. Nuk duhet të ketë dyshim për këtë”, shtoi Ministri i Jashtëm rus.
Kërcënimet e Lavrov vijnë në një kohë kur shumë vende evropiane si Danimarka , Norvegjia dhe Gjermania kanë ngritur alarmin për fluturimet e dronëve mbi bazat ushtarake.
Sipas një raporti të Guardian, dronë u panë duke fluturuar mbi instalimet ushtarake daneze të premten në mbrëmje, përfshirë Karup, bazën më të madhe të vendit, ndërsa Norvegjia fqinje po hetonte gjithashtu “shikime të mundshme të dronëve” të shtunën herët pranë bazës së saj më të madhe ushtarake, Orland.
Sipas informacionit të raportuar nga rrjeti ukrainas NEXTA, të shtunën në mëngjes, disa dronë u vunë re mbi bazën kryesore ajrore të Norvegjisë dhe një bazë kyçe të NATO-s.
Vlen të përmendet se Baza Ajrore Åland në Norvegji është vendi ku ndodhen avionët luftarakë F-35 të vendit. Më herët sot, u raportua se Gjermania po shqyrton mundësinë e lejimit të ushtrisë së saj të rrëzojë avionë pa pilot.
Në ditët e fundit, dronë janë parë duke fluturuar mbi aeroportet në Danimarkë dhe Norvegji, duke çuar në mbylljen e përkohshme të disa prej tyre. Gjermania, një nga mbështetëset kryesore të Ukrainës në luftën me Rusinë, ka raportuar gjithashtu një rritje të shikimeve të dyshimta të dronëve, me të fundit të premten vonë në një shtet verior në kufirin me Danimarkën. Dyshimet drejtohen ndaj Rusisë, megjithëse nuk janë dhënë prova.
Berlini ka njoftuar tashmë plane për të forcuar sistemet e saj të mbrojtjes kundër dronëve, dhe gazeta Bild raportoi se midis masave të planifikuara nga qeveria është mundësia e lejimit të forcave të armatosura të rrëzojnë avionë pa pilot në kushte të caktuara.
Sipas Bild, ushtria duhet të jetë në gjendje të ndërhyjë nëse një dron përbën një kërcënim serioz për jetën njerëzore ose infrastrukturën kritike. Vendimi përfundimtar do të merret nga Ministria Gjermane e Mbrojtjes.