Rusia paralajmëron KS-OKB-në kundër “nxitjes artificiale të tensioneve” në Lindjen e Mesme

Rusia paralajmëron KS-OKB-në kundër “nxitjes artificiale të tensioneve” në Lindjen e Mesme

Rusia u kërkoi të enjten anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të përmbahen nga “nxitja artificiale e tensioneve” brenda Këshillit, duke paralajmëruar për përshkallëzim të mëtejshëm në Lindjen e Mesme nëse miratohen “projekt-rezoluta konfrontuese”, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, Misioni i Përhershëm i Rusisë tha se Moska ka mbështetur ndërprerjen pa kushte të dhunës dhe një zgjidhje politiko-diplomatike për luftën e Iranit. Misioni tha se përshkallëzimi aktual në Lindjen e Mesme është pasojë e drejtpërdrejtë e agresionit të paprovokuar nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit.

“Ne mbështesim iniciativat përkatëse të miqve tanë pakistanezë dhe shpresojmë se përpjekjet e tyre të ndërmjetësimit do të japin rezultatin e kërkuar”, theksoi misioni.

Deklarata vuri në dukje se është e rëndësishme të mbrohet pista diplomatike nga çdo provokim, përfshirë “retorikën agresive” dhe aktet e forcës, të cilat mund të prishin procesin tashmë të brishtë të negociatave.

“Ne i nxisim kolegët tanë të KS-OKB-së të përmbahen nga nxitja artificiale e tensioneve brenda Këshillit, duke shtyrë përpara projekt-rezoluta të njëanshme dhe konfrontuese, të cilat nëse miratohen mund të shkaktojnë valë të re përshkallëzimi në Lindjen e Mesme me pasoja të paparashikueshme”, thuhet mes tjerash në deklaratë.

MARKETING

Të ngjajshme

SHBA, një person pranon fajësinë për sulmin ndaj përfaqësueses demokrate Ilhan Omar

SHBA, një person pranon fajësinë për sulmin ndaj përfaqësueses demokrate Ilhan Omar

 Bekim Sali realizoi takim me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berset

 Bekim Sali realizoi takim me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berset

Në BE u regjistrua mbi 256 mijë raste të dhunës seksuale në vitin 2024, në Maqedoni 131

Në BE u regjistrua mbi 256 mijë raste të dhunës seksuale në vitin 2024, në Maqedoni 131

Përfundojnë afatet zgjedhore – 22 parti marrin pjesë, VV në koalicion me partnerët ekzistues

Përfundojnë afatet zgjedhore – 22 parti marrin pjesë, VV në koalicion me partnerët ekzistues

Filipçe: Javën e ardhshme, LSDM do të promovojë ligjin e ri për luftë kundër korrupsionit

Filipçe: Javën e ardhshme, LSDM do të promovojë ligjin e ri për luftë kundër korrupsionit

ISHT kreu mbi 2500 kontrolle gjatë muajit prill, ka shqiptuar dënime mbi 16 milionë denarë

ISHT kreu mbi 2500 kontrolle gjatë muajit prill, ka shqiptuar dënime mbi 16 milionë denarë