Rusia nuk ndal sulmet, gjashtë të vdekur në Donetsk

Javët e fundit, SHBA-ja e ka furnizuar Ukrainën me raketa me rreze të gjatë, duke përfshirë sistemet raketore të artilerisë së lëvizshmërisë së lartë (Himars), të drejtuara me saktësi, për të cilat Kievi thotë se kanë filluar të bëjnë një ndryshim në fushën e betejës.